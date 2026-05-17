「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）

広島は先発した森下暢仁が、５回５安打３失点でリーグワーストタイの５敗目を喫した。反撃は九回に坂倉将吾の左前打で１点を返すのがやっと。借金は今季最多タイの９になった。新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−村上相手に積極的にスイングしていた。

「うん。やっぱり素晴らしい投手なんでね。（村上は）あまり勝ててないっていうことだったけど、防御率は良い数字だから。彼の立ち上がりを見て、今日はちょっとチャンスは少なそうだと思ったんだけどね。最後、でも良い攻撃ができたと思います。また明日につなげていきたいです」

−先発の森下は難しい立ち上がりになった。

「うーん。まあ前回よりは少し上向いてきているように見えました」

−投球の中で盗塁を３つ許したり、バッテリーの連携面で、うまくいっていないところも。

「良いスタートを切られているので、そこも投手コーチと、ちゃんと修正していってもらいたい。みんなスタートを切った瞬間、もうセーフのタイミングなので」

−次回登板は間隔を空けたりすることなく向かっていく感じか。

「そうね。うん」