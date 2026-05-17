【全品150Kcal以下】夏野菜で作る彩り豊かな絶品サラダ3選
暑さが増してくる初夏は、シャキシャキ食感のサラダが食卓に欠かせません。ヘルシーで彩りも美しく、見た目も味も大満足のサラダレシピを厳選してご紹介します。毎日の食事にぜひ取り入れてみてください！■【人気レシピNo.1】夏野菜が主役！焼きナスドレッシングのサラダ夏野菜たっぷりの夏野菜のナスドレッシングが堂々の第1位！じっくり焼いたナスの香ばしさを活かした特製ドレッシングが、シャキシャキ食感の夏野菜にとろりと絡みます。香ばしい焼きナスの風味とみずみずしい野菜のハーモニーがクセになり、15分・142Kcalというヘルシーさも嬉しいポイント。初夏の食卓に欠かせない、食欲をそそる絶品サラダです。
(E・レシピ編集部)
夏野菜のナスドレッシング■【2位以降も絶品ぞろい】おしゃれ＆さっぱりサラダをチェック！
【材料】（4人分）
ズッキーニ 1~2本
トマト 1~2個
黄パプリカ 1個
塩コショウ 少々
<ナスドレッシング>
ナス 2本
和風ドレッシング(市販品) 100ml
EVオリーブ油 大さじ 2
EVオリーブ油 大さじ 1
【下準備】
1、ズッキーニは両端を切り落とし、幅1cmの輪切りにする。
2、トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れて皮がやぶれたら冷水に取って皮をむき、ザク切りにする。
3、黄パプリカは縦半分に切ってヘタと種を取り、乱切りにする。
4、ナスはガクの部分に1周浅く切り込みを入れてガクを外す。
【作り方】
1、焼き網を強火で熱してナスを並べ、皮が真っ黒に焦げるまで焼き、氷水に取って焦げた黒い皮をむき、しっかり水気をきる。ヘタを切り落として粗いみじん切りにし、他の＜ナスドレッシング＞の材料と混ぜ合わせる。
2、フライパンにEVオリーブ油を入れて熱し、野菜を炒めてしんなりしてきたら塩コショウを振る。器に盛り、＜ナスドレッシング＞をかける。
ズッキーニ 1~2本
トマト 1~2個
黄パプリカ 1個
塩コショウ 少々
<ナスドレッシング>
ナス 2本
和風ドレッシング(市販品) 100ml
EVオリーブ油 大さじ 2
EVオリーブ油 大さじ 1
【下準備】
1、ズッキーニは両端を切り落とし、幅1cmの輪切りにする。
2、トマトはヘタをくり抜き、熱湯に入れて皮がやぶれたら冷水に取って皮をむき、ザク切りにする。
3、黄パプリカは縦半分に切ってヘタと種を取り、乱切りにする。
4、ナスはガクの部分に1周浅く切り込みを入れてガクを外す。
【作り方】
1、焼き網を強火で熱してナスを並べ、皮が真っ黒に焦げるまで焼き、氷水に取って焦げた黒い皮をむき、しっかり水気をきる。ヘタを切り落として粗いみじん切りにし、他の＜ナスドレッシング＞の材料と混ぜ合わせる。
2、フライパンにEVオリーブ油を入れて熱し、野菜を炒めてしんなりしてきたら塩コショウを振る。器に盛り、＜ナスドレッシング＞をかける。
【No.2】華やかおしゃれな前菜サラダ！ズッキーニの生ハム巻き食卓が一気に華やぐズッキーニの生ハム巻き。細切りにしたみずみずしいズッキーニを、生ハムでくるりと巻くだけのお手軽レシピです。生ハムの塩気とズッキーニの爽やかさが絶妙にマッチして、5分でできるとは思えない見栄え抜群の一皿。ホームパーティーやワインのお供にもぴったりです♪
ズッキーニの生ハム巻き
【材料】（4人分）
ズッキーニ 1本
生ハム 20枚
塩コショウ 少々
EVオリーブ油 適量
【下準備】
1、ズッキーニは両端を切り落とし、長さを3等分に切る。縦薄切りにしてさらに細切りにし、サッと水に放って水気を拭き取る。
【作り方】
1、ズッキーニを生ハムで巻くように包み、器に盛る。塩コショウ、EVオリーブ油をかける。
【材料】（4人分）
ズッキーニ 1本
生ハム 20枚
塩コショウ 少々
EVオリーブ油 適量
【下準備】
1、ズッキーニは両端を切り落とし、長さを3等分に切る。縦薄切りにしてさらに細切りにし、サッと水に放って水気を拭き取る。
【作り方】
1、ズッキーニを生ハムで巻くように包み、器に盛る。塩コショウ、EVオリーブ油をかける。
【No.3】夏の薬味で爽快！みょうがと茄子の塩もみ和の風味がうれしいみょうがと茄子の塩もみ。塩でもんだ茄子のしっとり感と、みょうがのシャキッと爽やかな香りが絶妙にマッチします。15分・25Kcalと驚きの軽さで、暑い日の箸休めや副菜として大活躍してくれる一品です。
薬味だけじゃない！みょうがと茄子の塩もみ 風味と香りが魅力■シーンで選ぶ！初夏のサラダを毎日の食卓に取り入れよう今回ご紹介した3つのサラダレシピは、どれも初夏の食卓にぴったりのヘルシーメニューです。毎日のランチには夏野菜たっぷりの焼きナスドレッシングサラダ、ちょっとおしゃれに決めたい日はズッキーニの生ハム巻き、和風さっぱりを楽しみたいときはみょうがと茄子の塩もみと、シーンに合わせて使い分けてみてください。彩り豊かなサラダで、初夏の食事をもっと楽しく、もっとヘルシーに楽しみましょう！
【材料】（2人分）
ナス 2本
ミョウガ 1個
塩 小さじ 1/2
大葉 2枚
ポン酢しょうゆ 適量
【下準備】
1、ナスはヘタを切り落として薄い輪切りにし、ミョウガは縦半分に切ってさらに斜め薄切りにする。水にサッと通し、水気をきる。
2、大葉は軸を切り落とし、せん切りにする。
【作り方】
1、ビニール袋にナス、ミョウガ、塩を入れ、しんなりするまでビニール袋ごともんで空気を抜いて袋の口を縛り、10分置く。
2、水気がでてきたら水気を絞り、大葉を加えてサッと混ぜ、器に盛る。お好みでポン酢しょうゆをかける。
【材料】（2人分）
ナス 2本
ミョウガ 1個
塩 小さじ 1/2
大葉 2枚
ポン酢しょうゆ 適量
【下準備】
1、ナスはヘタを切り落として薄い輪切りにし、ミョウガは縦半分に切ってさらに斜め薄切りにする。水にサッと通し、水気をきる。
2、大葉は軸を切り落とし、せん切りにする。
【作り方】
1、ビニール袋にナス、ミョウガ、塩を入れ、しんなりするまでビニール袋ごともんで空気を抜いて袋の口を縛り、10分置く。
2、水気がでてきたら水気を絞り、大葉を加えてサッと混ぜ、器に盛る。お好みでポン酢しょうゆをかける。
(E・レシピ編集部)