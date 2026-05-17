ズッキーニの生ハム巻き【材料】（4人分）ズッキーニ 1本生ハム 20枚塩コショウ 少々EVオリーブ油 適量【下準備】1、ズッキーニは両端を切り落とし、長さを3等分に切る。縦薄切りにしてさらに細切りにし、サッと水に放って水気を拭き取る。【作り方】1、ズッキーニを生ハムで巻くように包み、器に盛る。塩コショウ、EVオリーブ油をかける。