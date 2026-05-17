「関西六大学野球、大商大１−０京産大」（１６日、マイネットスタジアム皇子山）

最終節の１回戦２試合が行われ、大商大は京産大に１−０で先勝し、２季ぶりの優勝に王手をかけた。４番・真鍋慧外野手（３年・広陵）が九回にサヨナラ打。今秋ドラフト候補の先発・星野世那投手（４年・近江）は京産大・野原元気投手（４年・塔南）との投手戦を制し、５安打１０奪三振で今春２度目の完封勝利を挙げた。龍谷大は大院大に１０−４で先勝した。

４番のバットが大きな１勝に導いた。両軍無得点で迎えた九回だった。先頭の伊吹綜太内野手（２年・神戸国際大付）が左前打で出塁。犠打で１死一塁となると、春山陽登外野手（４年・敦賀気比）が左前打でつなぎ、１死一、三塁と好機を拡大した。

ここで打席を迎えたのが、３打席目まで無安打だった真鍋。「打てていなかったので大事な場面で打ちたかった。（狙い球）は真っすぐだけ」と１ボールから野原の甘い直球を逃さなかった。白球が右前に落ちる。真鍋は右手を突き上げ、歓喜の輪ができた。大学では自身２度目のサヨナラ打。「緊迫した試合でこういう一本が出るということは、自分の成長につながる」と胸を張った。

昨秋、大商大は８連覇を逃し、２位に終わった。今春は大経大との開幕節こそ落としたものの、以降は勝ち点を積み重ねてきた。２季ぶりの優勝まであと１勝。１７日の京産大との２回戦に勝利すれば、２位・龍谷大の結果にかかわらず王座奪還となる。真鍋は「勝つしかない。絶対勝って全国大会に出て日本一になりたい」と闘志を燃やした。