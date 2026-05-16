[5.16 ブンデスリーガ第34節](ヴォイト・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ハイデンハイム]

先発

GK 40 フランク・フェラー

DF 2 マーノン・ブッシュ

DF 6 パトリック・マインカ

DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ

DF 26 H. Behrens

MF 3 ヤン・シェップナー

MF 8 エレン・ディンクチ

MF 18 マルビン・ピエリンガー

MF 22 アリヨン・イブラヒモビッチ

MF 30 ニクラス・ドーシュ

FW 11 ブドゥ・ジブジバーゼ

控え

GK 41 ディアント・ラマイ

DF 4 ティム・ジールスレーベン

DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ

MF 16 ユリアン・ニーフース

MF 20 ルカ・カーバー

MF 21 アドリアン・ベック

FW 9 シュテファン・シンマー

FW 10 C. Conteh

FW 17 マティアス・ホンサック

監督

フランク・シュミット

[マインツ]

先発

GK 33 ダニエル・バッツ

DF 4 シュテファン・ポッシュ

DF 31 ドミニク・コール

DF 48 K. Potulski

MF 2 フィリップ・ムウェネ

MF 6 佐野海舟

MF 8 パウル・ネベル

MF 10 ナディエム・アミリ

MF 30 シルバン・ビドマー

FW 20 フィリップ・ティーツ

FW 23 シェラルド・ベッカー

控え

GK 27 ロビン・ツェントナー

DF 19 アントニー・カシ

DF 21 ダニー・ダ・コスタ

DF 22 ニコラス・フェラチュニク

MF 7 イ・ジェソン

MF 15 レナード・マロニー

MF 24 川崎颯太

FW 11 アルミンド・ジープ

FW 44 ネルソン・バイパー

監督

ウルス・フィッシャー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります