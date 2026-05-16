ハイデンハイムvsマインツ スタメン発表
[5.16 ブンデスリーガ第34節](ヴォイト・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ハイデンハイム]
先発
GK 40 フランク・フェラー
DF 2 マーノン・ブッシュ
DF 6 パトリック・マインカ
DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
DF 26 H. Behrens
MF 3 ヤン・シェップナー
MF 8 エレン・ディンクチ
MF 18 マルビン・ピエリンガー
MF 22 アリヨン・イブラヒモビッチ
MF 30 ニクラス・ドーシュ
FW 11 ブドゥ・ジブジバーゼ
控え
GK 41 ディアント・ラマイ
DF 4 ティム・ジールスレーベン
DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
MF 16 ユリアン・ニーフース
MF 20 ルカ・カーバー
MF 21 アドリアン・ベック
FW 9 シュテファン・シンマー
FW 10 C. Conteh
FW 17 マティアス・ホンサック
監督
フランク・シュミット
[マインツ]
先発
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 31 ドミニク・コール
DF 48 K. Potulski
MF 2 フィリップ・ムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 8 パウル・ネベル
MF 10 ナディエム・アミリ
MF 30 シルバン・ビドマー
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
控え
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 19 アントニー・カシ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
MF 7 イ・ジェソン
MF 15 レナード・マロニー
MF 24 川崎颯太
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
※22:30開始
<出場メンバー>
[ハイデンハイム]
先発
GK 40 フランク・フェラー
DF 2 マーノン・ブッシュ
DF 6 パトリック・マインカ
DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
DF 26 H. Behrens
MF 3 ヤン・シェップナー
MF 8 エレン・ディンクチ
MF 18 マルビン・ピエリンガー
MF 22 アリヨン・イブラヒモビッチ
MF 30 ニクラス・ドーシュ
控え
GK 41 ディアント・ラマイ
DF 4 ティム・ジールスレーベン
DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
MF 16 ユリアン・ニーフース
MF 20 ルカ・カーバー
MF 21 アドリアン・ベック
FW 9 シュテファン・シンマー
FW 10 C. Conteh
FW 17 マティアス・ホンサック
監督
フランク・シュミット
[マインツ]
先発
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 31 ドミニク・コール
DF 48 K. Potulski
MF 2 フィリップ・ムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 8 パウル・ネベル
MF 10 ナディエム・アミリ
MF 30 シルバン・ビドマー
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
控え
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 19 アントニー・カシ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
MF 7 イ・ジェソン
MF 15 レナード・マロニー
MF 24 川崎颯太
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります