レバンドフスキが今季限りでバルセロナ退団…4年間で191試合119ゴール「キャリアで最も信じられない章」
バルセロナは16日、FWロベルト・レバンドフスキが今季限りで退団することを発表した。
ポーランド代表のレバンドフスキは2022-23シーズンにバイエルンからの完全移籍で加入。ここまで191試合119ゴールとゴールを量産し、3度のラ・リーガ優勝と国王杯1回のタイトル獲得に貢献してきた。
クラブは「胸の前に両拳を合わせて祝うそのセレブレーションは、すでに伝説となった」と敬意を表しながら退団を発表した。レバンドフスキはX(@lewy_official)で以下のようにメッセージを綴った。
「4年間の挑戦と努力に満ちた日々を経て、前に進むときがきた。使命を果たしたという気持ちで去る。4シーズンで3度の優勝だ。初日から受けたファンの愛を決して忘れないよ。カタルーニャは地球上で僕の居場所だ」
「素晴らしい4年間の中で出会ったすべての人に感謝する。特にラポルタ会長に感謝したい。キャリアで最も信じられない章を過ごす機会をくれたからね」
ポーランド代表のレバンドフスキは2022-23シーズンにバイエルンからの完全移籍で加入。ここまで191試合119ゴールとゴールを量産し、3度のラ・リーガ優勝と国王杯1回のタイトル獲得に貢献してきた。
クラブは「胸の前に両拳を合わせて祝うそのセレブレーションは、すでに伝説となった」と敬意を表しながら退団を発表した。レバンドフスキはX(@lewy_official)で以下のようにメッセージを綴った。
「4年間の挑戦と努力に満ちた日々を経て、前に進むときがきた。使命を果たしたという気持ちで去る。4シーズンで3度の優勝だ。初日から受けたファンの愛を決して忘れないよ。カタルーニャは地球上で僕の居場所だ」
「素晴らしい4年間の中で出会ったすべての人に感謝する。特にラポルタ会長に感謝したい。キャリアで最も信じられない章を過ごす機会をくれたからね」