ボクシングの元世界３階級王者・長谷川穂積氏が１６日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」に出演。引退のきっかけについて明かした。

長谷川氏は「引退のきっかけは、いろいろあるんですけど…」としつつ、「井上尚弥選手と神戸でご飯食べているときに。僕、試合前いつも怖くて寝れないんですよ。で、井上選手に『やっぱ試合前寝れないですか？』って聞いたら、『全然寝れないですね』って言って。『やっぱ井上選手でもそうなんや…』と思ったら、『試合が楽しみで寝れないんです』って。それ聞いて『怖いって言ってる人間が活躍する時代じゃないのかな』って思って」と告白した。

ＭＣのメッセンジャー・黒田有が「（ボクシングは）絶対やりたくないです。闘争心なかったら無理でしょ？」と尋ねると、長谷川氏は「絶体絶命の時に、諦めるのか、打ち返せるのか。ようは拳銃突きつけられてる時に、『あ、死ぬ』って思うのか、『どうせ死ぬんやったら、いったろう』と思うのか。じゃないと勝てない」とキッパリ。

黒田に「すっと（引退は）決めれました？」と質問されると、長谷川氏は「もちろん悩んだんですけど。嫁にも相談して、マネジャーにも相談して。でも、そのマネジャーが、その時はチャンピオンになったとこなんで『このまま辞めたらＣＭ来て３０００万ぐらい取れますよ』って言ったんですよ。で、そのまま辞めて、今んとこまだＣＭ来てないです」とグチって笑いを誘った。