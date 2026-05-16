喉の不調で休養中の「timelesz」菊池風磨（31）の不在に心配の声が寄せられている。菊池はライブツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM」で、5月16、17日の愛知、30、31日の静岡公演の出演を見合わせる。

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主催者公認のリセールサービスサイト「RELIEF Ticket」などを通して発表され、愛知と静岡公演は菊池以外のメンバーで実施するという。

これを受け、菊池を心配する声と同時に、ファン同士の不穏なやりとりが数多く報告されている。《菊池休みの公演は菊池担来ないで欲しい》《グループの中で彼が担ってる役割他メンで簡単に補えないでしょ》《なんで風磨がいないからって菊池担までいなくなるんだ》などの声が上がっている。

「今回の対象公演は払い戻しは行いますが、リセール（再販）はありません。過去公演でも菊池のファンの比率がダントツで、払い戻しもそれなりの数が見込まれるでしょう。実際、払い戻すという投稿も相次ぎました。それだけに入れなかったファンは複雑でしょう。timeleszは良くも悪くも菊池さんのグループ。箱（グループ全体）で推していない層も多い。前身の『Sexy Zone』時代の箱推し層の離脱は少なくありません。かつては"不仲"とも言われた中島健人さんがいることでバランスが取れていた面がありますが、現グループは、新規メンバーを含めて菊池さんに意見を言える雰囲気ではないことは懸念されています」（エンタメ誌編集者）

ファンの間では、ライブ中のMCを菊池以外に誰が務められるのかをめぐってSNS上で議論にも発展。初期メンバーの佐藤勝利（29）、松島聡（28）もいるが、菊池がグループを牽引する絶対的な存在となっているようだ。

「timeleszのファンクラブ会員数は約95万〜100万人弱といわれます。ただ、旧ジャニーズのグループは1人が複数の名前を使って会員になる『多名義』勢も多く、実数はもっと少ない。しかも、timeleszはまだ結成2年ながら、他グループと比較してチケットが取りやすい。"多名義勢"が当たり過ぎて一緒に行く人が見つからず、余ったチケットの行き先を求めて呼びかける投稿が目立ちます。実際、『Sexy Zone』を推していた層から、チケットを押し付けられそうになったなんて迷惑報告も多数聞かれます」（前出の編集者）

もっとも、状況が状況だけに菊池の今後によってはグループを危ぶむファンもいる。

「休養発表直前の4月19日配信のYouTube『よにのちゃんねる』で、菊池さんは占い師に働き過ぎを指摘され、休養を勧められていました。ファンの間では休養発表のきっかけになったのではないかと、喉だけでなく、メンタルの健康が心配されています。炎上騒動も多いですからね。最近の菊池さんは、『激痩せした』とも指摘されますから。今はしっかり休むことが必要でしょうが、一方で菊池さん1人が不在でグループが揺らぐような現状には、ファンの一部から早くもグループの未来への不安が漏れています」（女性誌ライター）

早い復活が待たれるが……。

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菊池風磨の体調不良だが、冠番組の不調が一因との指摘もある。関連記事【こちらも読む】timelesz菊池風磨「活動休止」のウラ…“働きすぎ”の指摘と冠番組「タイムレスマン」低迷との関連…では、その真相に迫っている。