―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.4　あんしん保証 <7183>
　26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比2.4倍の4億1500万円に急拡大し、15期連続増収となった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7490> 日新商 　　　　東Ｓ 　 +76.40 　　5/11　本決算　　　　　－
<4889> レナ 　　　　　東Ｇ 　 +69.94 　　5/13　本決算　　　　赤拡
<9256> サクシード 　　東Ｇ 　 +53.38 　　5/14　本決算　　　 10.67
<7183> あんしん保証 　東Ｓ 　 +45.45 　　5/12　本決算　　　　　－
<4367> 広栄化学 　　　東Ｓ 　 +39.57 　　5/13　本決算　　　　　－

<6518> 三相電機 　　　東Ｓ 　 +39.53 　　5/13　本決算　　　 50.64
<4351> 山田債権 　　　東Ｓ 　 +37.44 　　5/11　　　1Q　　　　赤縮
<9691> 両毛システム 　東Ｓ 　 +30.96 　　5/14　本決算　　　　　－
<3628> データＨＲ 　　東Ｇ 　 +29.11 　　5/12　本決算　　 3700.00
<5644> メタルアート 　東Ｓ 　 +29.08 　　5/14　本決算　　　-42.28

<6570> 共和コーポ 　　東Ｓ 　 +29.06 　　5/13　本決算　　　 14.42
<5034> ウネリー 　　　東Ｇ 　 +26.89 　　5/14　　　3Q　　　 40.99
<6882> 三社電機 　　　東Ｓ 　 +26.24 　　5/ 8　本決算　　　 14.34
<2180> サニーサイド 　東Ｓ 　 +24.41 　　5/13　　　3Q　　　 80.64
<6357> 三精テクノロ 　東Ｓ 　 +23.84 　　5/13　本決算　　　 14.84

<4040> 南海化学 　　　東Ｓ 　 +23.25 　　5/14　本決算　　　 32.95
<4320> ＣＥＨＤ 　　　東Ｓ 　 +22.67 　　5/ 8　　上期　　　 14.93
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 　東Ｇ 　 +22.31 　　5/14　　　1Q　　 3000.00
<4259> エクサＷｉｚ 　東Ｇ 　 +21.94 　　5/12　本決算　　　　　－
<4415> ブロードＥ 　　東Ｇ 　 +20.44 　　5/13　　　1Q　　　121.79

<1909> 日本ドライ 　　東Ｓ 　 +20.10 　　5/13　本決算　　　　　－
<3744> サイオス 　　　東Ｓ 　 +19.59 　　5/11　　　1Q　　　213.70
<9888> ＵＥＸ 　　　　東Ｓ 　 +18.88 　　5/13　本決算　　　 31.06
<7069> サイバーバズ 　東Ｇ 　 +18.40 　　5/14　　上期　　　222.88
<2483> 翻訳センター 　東Ｓ 　 +17.93 　　5/12　本決算　　　　4.28

<7927> ムトー精工 　　東Ｓ 　 +17.40 　　5/12　本決算　　　 11.99
<8416> 高知銀 　　　　東Ｓ 　 +17.12 　　5/11　本決算　　　128.26
<5660> 神鋼線 　　　　東Ｓ 　 +17.05 　　5/11　本決算　　　　　－
<7089> フォースタ 　　東Ｇ 　 +17.03 　　5/ 8　本決算　　　 23.46
<5027> エニマインド 　東Ｇ 　 +16.71 　　5/14　　　1Q　　　 50.00

<4619> 日特塗 　　　　東Ｓ 　 +16.59 　　5/14　本決算　　　　7.55
<5029> サークレイス 　東Ｇ 　 +15.94 　　5/14　本決算　　　115.91
<155A> 情報戦略テク 　東Ｇ 　 +15.45 　　5/14　　　1Q　　　344.90
<4771> Ｆ＆Ｍ 　　　　東Ｓ 　 +15.19 　　5/14　本決算　　　　7.62
<6226> 守谷輸送機 　　東Ｓ 　 +14.82 　　5/11　本決算　　　　2.99

<7291> 日本プラスト 　東Ｓ 　 +14.76 　　5/ 8　本決算　　　-19.97
<7215> ファルテック 　東Ｓ 　 +14.68 　　5/14　本決算　　　-37.15
<5892> ユトリ 　　　　東Ｇ 　 +14.07 　　5/14　本決算　　　 30.05
<2693> ＹＫＴ 　　　　東Ｓ 　 +13.77 　　5/ 8　　　1Q　　　　黒転
<3467> アグレ都市 　　東Ｓ 　 +13.59 　　5/12　本決算　　　 19.01

<3611> マツオカ 　　　東Ｓ 　 +13.37 　　5/14　本決算　　　 -9.11
<4389> プロパテＤＢ 　東Ｇ 　 +13.23 　　5/13　本決算　　　 18.01
<3723> ファルコム 　　東Ｇ 　 +12.90 　　5/13　　上期　　 1003.33
<7980> 重松製 　　　　東Ｓ 　 +12.85 　　5/ 8　本決算　　　　9.32
<9343> アイビス 　　　東Ｇ 　 +12.68 　　5/12　　　1Q　　　 25.99

<4572> カルナバイオ 　東Ｇ 　 +12.59 　　5/ 8　　　1Q　　　　赤縮
<3793> ドリコム 　　　東Ｇ 　 +11.95 　　5/12　本決算　　　183.02
<3205> ダイドー 　　　東Ｓ 　 +11.84 　　5/13　本決算　　　640.11
<9478> ＳＥＨＩ 　　　東Ｓ 　 +11.73 　　5/ 8　本決算　　　 -9.09
<5258> ＴＭＮ 　　　　東Ｇ 　 +11.57 　　5/14　本決算　　　　黒転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース