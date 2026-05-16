決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … レナ、エクサＷｉｚ、情報戦略テク (5月8日～14日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.4 あんしん保証 <7183>
26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比2.4倍の4億1500万円に急拡大し、15期連続増収となった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7490> 日新商 東Ｓ +76.40 5/11 本決算 －
<4889> レナ 東Ｇ +69.94 5/13 本決算 赤拡
<9256> サクシード 東Ｇ +53.38 5/14 本決算 10.67
<7183> あんしん保証 東Ｓ +45.45 5/12 本決算 －
<4367> 広栄化学 東Ｓ +39.57 5/13 本決算 －
<6518> 三相電機 東Ｓ +39.53 5/13 本決算 50.64
<4351> 山田債権 東Ｓ +37.44 5/11 1Q 赤縮
<9691> 両毛システム 東Ｓ +30.96 5/14 本決算 －
<3628> データＨＲ 東Ｇ +29.11 5/12 本決算 3700.00
<5644> メタルアート 東Ｓ +29.08 5/14 本決算 -42.28
<6570> 共和コーポ 東Ｓ +29.06 5/13 本決算 14.42
<5034> ウネリー 東Ｇ +26.89 5/14 3Q 40.99
<6882> 三社電機 東Ｓ +26.24 5/ 8 本決算 14.34
<2180> サニーサイド 東Ｓ +24.41 5/13 3Q 80.64
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ +23.84 5/13 本決算 14.84
<4040> 南海化学 東Ｓ +23.25 5/14 本決算 32.95
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ +22.67 5/ 8 上期 14.93
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 東Ｇ +22.31 5/14 1Q 3000.00
<4259> エクサＷｉｚ 東Ｇ +21.94 5/12 本決算 －
<4415> ブロードＥ 東Ｇ +20.44 5/13 1Q 121.79
<1909> 日本ドライ 東Ｓ +20.10 5/13 本決算 －
<3744> サイオス 東Ｓ +19.59 5/11 1Q 213.70
<9888> ＵＥＸ 東Ｓ +18.88 5/13 本決算 31.06
<7069> サイバーバズ 東Ｇ +18.40 5/14 上期 222.88
<2483> 翻訳センター 東Ｓ +17.93 5/12 本決算 4.28
<7927> ムトー精工 東Ｓ +17.40 5/12 本決算 11.99
<8416> 高知銀 東Ｓ +17.12 5/11 本決算 128.26
<5660> 神鋼線 東Ｓ +17.05 5/11 本決算 －
<7089> フォースタ 東Ｇ +17.03 5/ 8 本決算 23.46
<5027> エニマインド 東Ｇ +16.71 5/14 1Q 50.00
<4619> 日特塗 東Ｓ +16.59 5/14 本決算 7.55
<5029> サークレイス 東Ｇ +15.94 5/14 本決算 115.91
<155A> 情報戦略テク 東Ｇ +15.45 5/14 1Q 344.90
<4771> Ｆ＆Ｍ 東Ｓ +15.19 5/14 本決算 7.62
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ +14.82 5/11 本決算 2.99
<7291> 日本プラスト 東Ｓ +14.76 5/ 8 本決算 -19.97
<7215> ファルテック 東Ｓ +14.68 5/14 本決算 -37.15
<5892> ユトリ 東Ｇ +14.07 5/14 本決算 30.05
<2693> ＹＫＴ 東Ｓ +13.77 5/ 8 1Q 黒転
<3467> アグレ都市 東Ｓ +13.59 5/12 本決算 19.01
<3611> マツオカ 東Ｓ +13.37 5/14 本決算 -9.11
<4389> プロパテＤＢ 東Ｇ +13.23 5/13 本決算 18.01
<3723> ファルコム 東Ｇ +12.90 5/13 上期 1003.33
<7980> 重松製 東Ｓ +12.85 5/ 8 本決算 9.32
<9343> アイビス 東Ｇ +12.68 5/12 1Q 25.99
<4572> カルナバイオ 東Ｇ +12.59 5/ 8 1Q 赤縮
<3793> ドリコム 東Ｇ +11.95 5/12 本決算 183.02
<3205> ダイドー 東Ｓ +11.84 5/13 本決算 640.11
<9478> ＳＥＨＩ 東Ｓ +11.73 5/ 8 本決算 -9.09
<5258> ＴＭＮ 東Ｇ +11.57 5/14 本決算 黒転
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.4 あんしん保証 <7183>
26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比2.4倍の4億1500万円に急拡大し、15期連続増収となった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7490> 日新商 東Ｓ +76.40 5/11 本決算 －
<4889> レナ 東Ｇ +69.94 5/13 本決算 赤拡
<9256> サクシード 東Ｇ +53.38 5/14 本決算 10.67
<7183> あんしん保証 東Ｓ +45.45 5/12 本決算 －
<4367> 広栄化学 東Ｓ +39.57 5/13 本決算 －
<6518> 三相電機 東Ｓ +39.53 5/13 本決算 50.64
<4351> 山田債権 東Ｓ +37.44 5/11 1Q 赤縮
<9691> 両毛システム 東Ｓ +30.96 5/14 本決算 －
<3628> データＨＲ 東Ｇ +29.11 5/12 本決算 3700.00
<5644> メタルアート 東Ｓ +29.08 5/14 本決算 -42.28
<6570> 共和コーポ 東Ｓ +29.06 5/13 本決算 14.42
<5034> ウネリー 東Ｇ +26.89 5/14 3Q 40.99
<6882> 三社電機 東Ｓ +26.24 5/ 8 本決算 14.34
<2180> サニーサイド 東Ｓ +24.41 5/13 3Q 80.64
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ +23.84 5/13 本決算 14.84
<4040> 南海化学 東Ｓ +23.25 5/14 本決算 32.95
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ +22.67 5/ 8 上期 14.93
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 東Ｇ +22.31 5/14 1Q 3000.00
<4259> エクサＷｉｚ 東Ｇ +21.94 5/12 本決算 －
<4415> ブロードＥ 東Ｇ +20.44 5/13 1Q 121.79
<1909> 日本ドライ 東Ｓ +20.10 5/13 本決算 －
<3744> サイオス 東Ｓ +19.59 5/11 1Q 213.70
<9888> ＵＥＸ 東Ｓ +18.88 5/13 本決算 31.06
<7069> サイバーバズ 東Ｇ +18.40 5/14 上期 222.88
<2483> 翻訳センター 東Ｓ +17.93 5/12 本決算 4.28
<7927> ムトー精工 東Ｓ +17.40 5/12 本決算 11.99
<8416> 高知銀 東Ｓ +17.12 5/11 本決算 128.26
<5660> 神鋼線 東Ｓ +17.05 5/11 本決算 －
<7089> フォースタ 東Ｇ +17.03 5/ 8 本決算 23.46
<5027> エニマインド 東Ｇ +16.71 5/14 1Q 50.00
<4619> 日特塗 東Ｓ +16.59 5/14 本決算 7.55
<5029> サークレイス 東Ｇ +15.94 5/14 本決算 115.91
<155A> 情報戦略テク 東Ｇ +15.45 5/14 1Q 344.90
<4771> Ｆ＆Ｍ 東Ｓ +15.19 5/14 本決算 7.62
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ +14.82 5/11 本決算 2.99
<7291> 日本プラスト 東Ｓ +14.76 5/ 8 本決算 -19.97
<7215> ファルテック 東Ｓ +14.68 5/14 本決算 -37.15
<5892> ユトリ 東Ｇ +14.07 5/14 本決算 30.05
<2693> ＹＫＴ 東Ｓ +13.77 5/ 8 1Q 黒転
<3467> アグレ都市 東Ｓ +13.59 5/12 本決算 19.01
<3611> マツオカ 東Ｓ +13.37 5/14 本決算 -9.11
<4389> プロパテＤＢ 東Ｇ +13.23 5/13 本決算 18.01
<3723> ファルコム 東Ｇ +12.90 5/13 上期 1003.33
<7980> 重松製 東Ｓ +12.85 5/ 8 本決算 9.32
<9343> アイビス 東Ｇ +12.68 5/12 1Q 25.99
<4572> カルナバイオ 東Ｇ +12.59 5/ 8 1Q 赤縮
<3793> ドリコム 東Ｇ +11.95 5/12 本決算 183.02
<3205> ダイドー 東Ｓ +11.84 5/13 本決算 640.11
<9478> ＳＥＨＩ 東Ｓ +11.73 5/ 8 本決算 -9.09
<5258> ＴＭＮ 東Ｇ +11.57 5/14 本決算 黒転
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース