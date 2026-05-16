有名女優、シンプル朝食披露「健康意識の高さすごい」「バランスが良い」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】俳優の秋野暢子が5月15日、自身のInstagramを更新。食卓を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優、トーストにヨーグルト「バランスが良い」シンプル朝食披露
秋野は、朝の挨拶とともに「今日は私も千夏小夏もシンプルご飯です。元気にパクパクです」とつづり、自身と愛犬2匹の食事の写真2枚をまとめて投稿。秋野の食事は、こんがりとした焼き色がついたトースト、バナナやブルーベリーをたっぷりとのせたヨーグルト、柑橘類、市販のアイスタイプの栄養補助食品やドリンクなど、シンプルながらも健康を意識したメニューとなっている。
また、愛犬たちが食事をする様子を撮影したショート動画も披露。「東京は今朝はちょっと涼しいですが 皆さんの所はどうですか？天候がコロコロ変わるので 体調に気をつけましょうね」と呼びかけている。
この投稿は「健康意識の高さすごい」「見習いたい」「こういうのが1番好き」「バランスが良い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優、トーストにヨーグルト「バランスが良い」シンプル朝食披露
◆秋野暢子“シンプルご飯”披露
秋野は、朝の挨拶とともに「今日は私も千夏小夏もシンプルご飯です。元気にパクパクです」とつづり、自身と愛犬2匹の食事の写真2枚をまとめて投稿。秋野の食事は、こんがりとした焼き色がついたトースト、バナナやブルーベリーをたっぷりとのせたヨーグルト、柑橘類、市販のアイスタイプの栄養補助食品やドリンクなど、シンプルながらも健康を意識したメニューとなっている。
◆秋野暢子の投稿に「こういうのが1番好き」と反響
この投稿は「健康意識の高さすごい」「見習いたい」「こういうのが1番好き」「バランスが良い」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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