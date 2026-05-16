11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー

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　「BCNランキング」2026年5月4日〜10日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー

MD4A4J/A（アップル）

2位　11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー

MD3Y4J/A（アップル）

3位　11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー

MD4D4J/A（アップル）

4位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンク

MD4E4J/A（アップル）

5位　11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイ

MH304J/A（アップル）

6位　LAVIE Tab Lite

TL103/KAL（NEC）

7位　LUCA Tablet TE10D1M64 グレー

TE10D1M64-KV1H（アイリスオーヤマ）

8位　11インチiPad Wi-Fi 256GB シルバー

MD4G4J/A（アップル）

9位　11インチiPad Air Wi-Fi 128GB ブルー

MH314J/A（アップル）

10位　11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイ

MH354J/A（アップル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。