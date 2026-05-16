坂本花織さんが13日に引退会見＆結婚発表

フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪の銀メダルを獲得した坂本花織さん（シスメックス）が、13日の引退会見で結婚を報告したことが大きな話題に。15日にはフィギュアファンにとってさらなる朗報が発表され、歓喜の声が上がった。

坂本さんは13日、地元・神戸で引退会見。「自分のなかでは（22年の）北京五輪が終わって、『もう4年を目指します』と言ったところで、この4年がラストだなと覚悟していたので、自分のなかではそこで腹をくくっていました」と打ち明けた。更に会見のラストにはサプライズで結婚を発表。お相手は大学時代に出会った同い年だと明かし、5月5日に入籍したことを報告した。

驚きの報告から2日。今度は荒川静香さんがプロデュースするアイスショー「フレンズオンアイス 2026」に出演することが発表された。出演は5年ぶり。「真夏の暑さを忘れてしまうほどの素晴らしい時間を皆さまと共に過ごせるよう、心を込めて滑りたいです。新横浜の会場でお待ちしております！」となどとコメントしている。

さらにアイスショー「ファンタジー・オン・アイス」ではSUPER EIGHTの代表曲「凛」に乗せてリンクに立つことも発表された。安田章大、家入レオの生歌唱でパフォーマンスを行う。「アスリートにとって本当に大きな力をもらえる『凛』という楽曲で滑ることができる貴重な機会を、大切に受け止めて滑っていきたいなと思っています」と意気込んだ。

X上では「やったあ！期待してました！」「待ってましたーーー！！！」「スピードがあってダイナミックな極上のスケートが観れる」「DOIに続いてフレンズでもかおちゃんがみれるの嬉しい」「これは嬉しいコラボ」「やばいなぁこれたのしみ」「なんだって？！」などと様々な反響が集まった。



（THE ANSWER編集部）