Netflixが人気5作品を続々更新！ダン・レヴィ、ケイト・ハドソン主演作の新シーズンが決定

Netflixは、広告主向けのプレゼンテーションにおいて、『ランニング・ポイント』、『マイライフ with ウォルターボーイズ』ら5作品の更新をまとめて発表した。巨大ストリーマーとしての確固たる自信が伺えるラインナップとなっている。

ダン・レヴィとケイト・ハドソン、主演作が揃って継続へ

まず大きな注目を集めたのは、人気コメディ『シッツ・クリーク』のダン・レヴィが主演・共同制作を務める『ビッグ・ミステイク』だ。本作はシーズン2への更新が正式に決定した。

本作は、図らずも組織犯罪の世界へと足を踏み入れてしまう崖っぷち兄弟物語。ダンの妹は『キム・ポッシブル』のテイラー・オルテガが演じており、先月、全8話のシーズン1でデビューしたばかりの新鋭作だ。

今回の決定を受け、ダンは「『ビッグ・ミステイク』のアドベンチャー、そしてNetflixとのクリエイティブなコラボレーションを継続できることに、非常に感謝しており興奮している。シーズン2はすでに制作中であり、それはワイルドなものになるだろう。可能な限り早く皆に届けたい」と、次なる展開への意欲を語った。

また、ケイト・ハドソンが主演するバスケットボール・コメディ『ランニング・ポイント』も、シーズン3への更新が決定。

ケイトは、予期せぬ事態から家族が所有するプロバスケットボールチームを運営することになったアイラ・ゴードンを熱演。共演にはブレンダ・ソング（『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』）、ドリュー・ターヴァー（『The Other Two／ジ・アザー・トゥー』）、そしてジャスティン・セロー（『モスキート・コースト』）といった実力派が名を連ねている。全10話のシーズン2は、先月配信されたばかりだ。

『ウォルター・ボーイズ』は異例の早期更新、リアリティ番組も新展開へ

YA（ヤングアダルト）ドラマ『マイライフ with ウォルターボーイズ』に対しては、今年後半に予定されているシーズン3の公開を待たずして、シーズン4への更新という異例の早期決定を下した。

本作は、ニューヨークからコロラドの大家族のもとへと移り住んだティーンエイジャー、ジャッキー（ニッキ・ロドリゲス）が、対照的な二人の兄弟――体育会系のコール（ノア・ラロンド）と内気なアレックス（アシュビー・ジェントリー）の間で揺れ動く姿を描く物語だ。

ショーランナーを務めるメラニー・ハルサルは、「シーズン4に向けてシルバー・フォールズの世界に戻れることは、言葉にできないほどエキサイティングだ」と喜びを露わにした。「キャラクターたちは成長し続けており、語るべきロマンチックで刺激的な、そして時に泥沼のような物語がまだたくさんある。番組を愛してくれた視聴者の皆さんと共有するのが待ちきれない」とコメントしている。

さらに、リアリティ番組の更新も見逃せない。この秋には、舞台をボストンへと移す『ラブ・イズ・ブラインド 〜外見なんて関係ない?!〜』シーズン11が控えている。また、NFLのクォーターバックであるジェイデン・ダニエルズ、カム・ワード、ベイカー・メイフィールド、ジョー・フラッコに密着したドキュメンタリー『クォーターバック：不屈の司令塔』も、7月14日（火）にシーズン3がデビューすることが決定した。ドラマからスポーツ・ドキュメンタリーまで、Netflixが贈る強力なコンテンツ陣の今後にさらなる期待がかかる。

『ビッグ・ミステイク』、『ランニング・ポイント』、『マイライフ with ウォルターボーイズ』、『ラブ・イズ・ブラインド 〜外見なんて関係ない?!〜』、『クォーターバック：不屈の司令塔』はNetflixで独占配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：TV Line

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