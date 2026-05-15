日常のなかにある「安心」を映像で表現

ハリウッド俳優 渡辺謙さんの娘で、俳優・モデルの杏さんが高級SUVとの2ショットを公開し、注目を集めています。

2026年5月11日、ボルボ・カー・ジャパンは、人気コンパクトSUV「XC40」のアンバサダーとして、俳優の杏さんを起用しました。

【動画】これが「杏さん」が乗る「高級コンパクトSUV」です！ 動画で見る

彼女が出演するXC40の新テレビCMシリーズ「人を思いやる、あなたへ。」の第1弾“安心を選ぶ”篇の放映が同日より開始しています。

ボルボ初のコンパクトSUVとして2018年に登場したXC40は、日本でも第39回「2018-2019 日本カー・オブ・ザ・イヤー」（大賞）を受賞するなど国内外から高い評価を集めており、同社の最多量販モデルとなっています。

海外在住の杏さんは俳優として国内外で活躍する一方、エシカルなライフスタイルの発信や、WFP（世界食糧計画）を通じた子どもや難民支援などの社会活動にも取り組んでいます。

こうした姿勢はボルボの価値観と重なっており、家族との時間を大切にする一面が、XC40ユーザーのイメージに近いと同社は判断。それらの要素から、杏さんのアンバサダーおよびCM起用へと至ったそうです。

今回のCMは、XC40で家族や愛犬とともに人通りのある街中をドライブする日常の杏さんの姿を通し、「安心」を選ぶことの魅力を表現する内容となりました。

映像では、杏さんの運転中に安全機能が働き、歩行者や周囲のクルマを見守るようにXC40が走行。車内のバックミラーには後部座席でくつろぐ子どもの姿が写り、それを穏やかな表情の杏さんが運転席から見守る……というストーリーになっています。

これらの風景によって、日常のなかにある「安心」を伝えるのが今回のCMのコンセプト。

この撮影で実際にXC40を体験した杏さんは「クルマに乗るシーンの撮影で、扉を閉めた瞬間に、外観と違う自分だけの世界に入ったような安心感を感じました。中に座ってみると安定感もあり、コンパクトなので街中でも運転しやすいだろうなと思いました」と、その印象を語っています。

また、撮影中にXC40やボルボの安全思想についてスタッフから説明を受けた彼女は、幼少期にボルボに乗っていた思い出について語るなど、ボルボへの愛着を感じさせるエピソードを披露したそうです。

その一方、XC40の運転席に座って待機する合間に思わずうたた寝をしてしまう一幕を見せた杏さん。XC40の居心地の良さを感じさせるエピソードですね。

今回のCMの見どころについて、杏さんは以下のように説明しています。

「今回のXC40のCMは、なにげない日常の中の、喜びや安心が詰まっている瞬間を切り取ったもので、かわいいワンちゃんや娘と一緒に乗ったり、人とのつながりが生まれてちょっと笑顔になる瞬間だったり、人と人とがつながって街の中を運転して、見晴らしの良い場所に一緒に行く、そして帰り道は安心して子どもたちが眠っている、という、心が温かくなる、XC40の魅力がたくさん詰まったCMになっているかと思います。

皆様にはそのXC40の魅力をぜひ味わっていただければと思います。ぜひ、観てみてください」

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杏さんが出演するテレビCMに登場するのは、XC40の特別仕様車「Ultra B4 AWD Selection」です。

従来の「XC40 Ultra B4 AWD」に代わるモデルで、2リッター直列4気筒DOHCインタークーラー付きターボ＋電気モーターを備えたマイルドハイブリッドを搭載。シリーズで唯一のAWD（四輪駆動車）となります。

ボディサイズは全長4440mm×全幅1875mm×全高1655mm、ホイールベース2700mmです。

装備面では、本革シートやオレフォス社製クリスタル・シフトノブ、「harman／kardonプレミアムサウンド・オーディオシステム」、19インチアルミホイールなどを装備する最上級仕様となっています。

チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフや、最新のインフォテインメントシステム、そしてボルボならではの先進の安全・運転支援機能を標準で備えているのもウレシイところ。5月7日から発売されており、価格（消費税込み）は649万円です。