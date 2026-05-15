漂う“往年の高級セダン感”

2026年5月12日、トヨタは「カローラ」の一部改良を実施するとともに、特別仕様車「ACTIVE SPORT」をカローラシリーズ誕生60周年記念仕様へとアップデートしました。

長年にわたり日本の定番車として親しまれてきたカローラですが、今回の改良では装備やデザインに磨きがかけられました。

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また、一部改良前モデルから引き続き、モデリスタパーツによるカスタマイズパーツも用意されています。

1966年に初代モデルが登場したカローラは、「良品廉価」「変化」「プラスアルファ」という思想を軸に進化を続けてきました。

現在では世界150以上の国と地域で販売され、グローバル累計販売台数は5700万台を超えるなど、世界を代表する量販車として知られています。

日本国内でも扱いやすいサイズ感や優れた燃費性能、実用性の高さによって幅広いユーザーに支持されてきました。

今回の一部改良では、ボディカラーに「ニュートラルブラック」と「エモーショナルレッドII」が追加されたほか、Xグレードにスマートエントリーやナビレディパッケージが標準装備されるなど、日常での使い勝手も向上しています。

また、60周年記念仕様となったACTIVE SPORTには、専用チューニングサスペンションやブラック塗装の17インチアルミホイールなど、走りを意識した装備も採用されました。

セダンタイプのカローラ ACTIVE SPORTでは、ボディ同色の専用デザインフロントバンパーやロッカーモールを装着し、都会的で上質な雰囲気を演出しています。

なお、価格（消費税込み、以下同）は、通常モデルが238万400円から334万2900円、ACTIVE SPORTが323万1800円から344万6300円です。

そんな進化を果たしたカローラをさらに個性的に演出できるのが、トヨタのカスタマイズブランド「モデリスタ」が展開する各種パーツです。

純正ならではのフィッティングの良さと、上質感を引き立てるデザインによって、標準車とは異なる存在感を演出できます。

セダンモデル向けには、メッキを活かしたエクステリアパーツが充実しています。フロントバンパー（5万1700円・素地）、サイドスカート（4万7300円・素地）、フロントグリルガーニッシュ（2万5300円）、サイドドアガーニッシュ（3万7400円）、ミラーガーニッシュ（1万7600円）、ドアハンドルガーニッシュ（1万3200円）などが用意されており、装着することでボディ全体に高級感を与えます。

近年のカローラはスポーティなイメージが強まっていますが、こうしたメッキパーツを組み合わせることで、往年の高級セダンを思わせる落ち着いた雰囲気を楽しめる点も特徴です。

特にニュートラルブラックなどの新色と組み合わせることで、メッキの輝きが際立ち、より重厚感のあるスタイルに仕上がります。

また、モデリスタパーツの魅力は外装だけではありません。インテリアでもクラシカルなテイストを楽しめるアクセサリーが設定されています。

ハーフシートカバー（1台分1万7600円）は、レース素材を採用したデザインとなっており、昭和時代の高級車やタクシーを思わせる独特の温かみを感じさせます。

近年のデジタル化された車内空間とは異なる、どこか懐かしい空気感を味わえるアイテムです。

さらに、インテリアパネルセットには茶木目（2万4200円）とチタニウムグレイン（2万9700円）の2種類が用意されています。

インストルメントパネルに装着することで、車内の印象を大きく変化させることができ、落ち着いた高級感を演出します。

60周年記念ロゴ入りの合成皮革巻きインストルメントパネルと組み合わせれば、現代的な装備と伝統的な雰囲気が融合した特別感のあるインテリアに仕上がります。

カローラはもともと実用性を重視したモデルですが、近年はデザイン性や走行性能にも力が入れられており、今回の60周年記念仕様ではその傾向がさらに強まりました。

その一方で、モデリスタパーツを活用することで、自分好みの個性を加えられる点も大きな魅力です。

スポーティにまとめることも、クラシカルな高級感を演出することもできるため、ユーザーごとに異なる楽しみ方ができます。