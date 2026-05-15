15日前引けの日経平均株価は続落。前日比804.24円（-1.28％）安の6万1849.81円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は844、値下がりは675、変わらずは42。



日経平均マイナス寄与度は307.73円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が110.62円、フジクラ <5803>が85.08円、イビデン <4062>が82.13円、キオクシア <285A>が65.94円と並んだ。



プラス寄与度トップはファナック <6954>で、日経平均を72.74円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が67.58円、ソニーＧ <6758>が30.17円、ホンダ <7267>が18.30円、豊田通商 <8015>が12.27円と続いた。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、輸送用機器、保険、情報・通信が続いた。値下がり上位には非鉄金属、金属製品、化学が並んだ。



株探ニュース