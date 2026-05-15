Perfume史上初！レコーディング風景が明らかに ドキュメンタリー映画本日公開、予告解禁
本日公開の映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』より、主題歌「コールドスリープ」入り予告映像が解禁された。
【動画】主題歌「コールドスリープ」が入った予告映像
本作は、Perfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画。コールドスリープ突入前のラストライブとなった昨年9月22・23日開催の「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」をはじめとするライブパフォーマンスと、結成から現在に至るまでのあ〜ちゃん、かしゆか、のっちの軌跡を未公開映像とともにたどる。
予告映像は、25年活動してきたPerfumeの史上初解禁となるレコーディング風景から始まる。ファンにとっても新鮮なレコーディング中の3人の姿が、中田ヤスタカ（CAPSULE）氏が映画のために書き下ろしたPerfumeによる主題歌「コールドスリープ」と重なり映し出されていく。
「大切だからこそ、一番かっこいいところで刻みたい」「人気がなくなるだろう」「1回休んじゃったら、過去の人になっちゃうかも」と、涙ながらに語られる“コールドスリープ”への不安と葛藤。しかし、その思いは「新しい私たちを見つけるために」という未知なる自分たちを探しにいくワクワクに変わっていく。さらに、「どんなかたちでも3人ならずっと」3人の“コールドスリープ”後の未来への前向きな気持ちが明らかになるー。
映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』は、5月15日より全国公開。
【動画】主題歌「コールドスリープ」が入った予告映像
本作は、Perfumeの25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画。コールドスリープ突入前のラストライブとなった昨年9月22・23日開催の「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」をはじめとするライブパフォーマンスと、結成から現在に至るまでのあ〜ちゃん、かしゆか、のっちの軌跡を未公開映像とともにたどる。
「大切だからこそ、一番かっこいいところで刻みたい」「人気がなくなるだろう」「1回休んじゃったら、過去の人になっちゃうかも」と、涙ながらに語られる“コールドスリープ”への不安と葛藤。しかし、その思いは「新しい私たちを見つけるために」という未知なる自分たちを探しにいくワクワクに変わっていく。さらに、「どんなかたちでも3人ならずっと」3人の“コールドスリープ”後の未来への前向きな気持ちが明らかになるー。
映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』は、5月15日より全国公開。