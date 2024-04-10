◇ナ・リーグ ドジャース4―0ジャイアンツ（2026年5月13日 ロサンゼルス）

【ヤナギタイムズ】ドジャースの大谷翔平投手（31）が、投球の「間」を駆使して打者を翻弄（ほんろう）している。7回4安打無失点で今季3勝目を挙げた13日（日本時間14日）のジャイアンツ戦は全105球中12球。MLB担当・柳原直之記者（40）のコラム「ヤナギタイムズ」で、今季の変化に迫った。

左足を上げた反動を使って静止することなくそのまま投球したかと思えば、本塁方向へ体重移動するまでに一瞬の「間」を空けて投げることもある。今季の投手・大谷が新たに取り入れる変化の一つだ。打者のタイミングをずらし、大きなアクセントになっている。

4月15日のメッツ戦の3回に主砲リンドアを「間」を空けたフォームで空振り三振に仕留めて、自信を得たか。徐々に頻度が増し、この日は全105球中、目に見えて分かるだけでも12球を数えた。

「間」を空けるパターンもさまざま。初回の李政厚（イ・ジョンフ）の4球目は左足を上げてからもう一段伸び上がって投げ、同じ初回のラモスの3球目は左足を上げたままコンマ数秒、静止してから投げた。4回2死、アダメスへの4球目は、左足を上げてから一瞬の間を空けて投げ、内角高め98マイル（約157.7キロ）直球で見逃し三振。投げる前からアダメスは構えを崩されていた。

今季は本格的に遠投を取り入れ、投手板に右足を置く位置を真ん中から一塁側に固定した。低回転のスプリットではなく高回転のシンカーを多投して体の負担を減らそうとするなど、変化を恐れない取り組みが例年以上に目立つ。

大谷が「投げ心地」という言葉を初めて使ったのは、取材メモによればNPB初の「2桁勝利＆2桁本塁打」を達成した日本ハム時代の14年だった。この日、大谷は「投げ心地は今のところいい」と再び言った。変わる勇気と変わらない投球感覚。26年は大谷が投手で伝説をつくる年になる予感がしている。