Homecomings、東名阪クアトロツアー開催決定
Homecomingsが東京・名古屋・大阪のCLUB QUATTROを回るツアーの開催を発表した。
毎年恒例となっているクアトロツアーのタイトルは＜many shapes, many echoes＞。9月6日の大阪・梅田 CLUB QUATTROを皮切りに各地対バンゲストを迎えての開催が決まっている。ゲストは後日発表。
チケットは5月14日21時より最速先行予約の受付が開始された。学割チケットの販売も実施される。
＜Homecomings presents『many shapes, many echoes』＞
2026年9月6日(日)
大阪・梅田 CLUB QUATTRO
OPEN 17:00 / START 18:00
出演：Homecomings
ゲスト：後日発表
問い合わせ
SMASH WEST 06-6535-5569
2026年9月12日(土)
愛知・名古屋 CLUB QUATTRO
OPEN 17:00 / START 18:00
出演：Homecomings
ゲスト：後日発表
問い合わせ
JAILHOUSE 052-936-6035
2026年9月23日(水祝)
東京・渋谷 CLUB QUATTRO
OPEN 17:00 / START 18:00
出演：Homecomings
ゲスト：後日発表
問い合わせ
HOTSTUFFPROMOTION 050-5211-6077
TICKET
前売(STANDING)：一般 6,000円(税込) / 学割 4,500円(税込)
※別途入場時1ドリンク
※4歳以上チケット必要
※学割チケット：入場時に学生証提示必須
Homecomingsオフィシャル最速先行予約受付(全国)
5月14日(木)21:00〜5月25日(月)23:59
https://w.pia.jp/t/homecomings-quattro26/
関連リンク
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