スバルの「次世代2ドアクーペ」が凄かった！

2023年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2023」において、スバルの次世代スポーツカー「スポーツモビリティコンセプト」が世界初公開されました。

このクルマのテーマは、「日常から非日常まで意のままに運転し、いつでもどこへでも自由に走って行ける愉しさ」です。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「次世代2ドアクーペ」です！（30枚以上）

電動化時代においても、スバルの普遍的価値である「安心と愉しさ」を進化させるべく提案されたのが、このBEV（バッテリー式電気自動車）スポーツモデル。ドライバーを中心に据え、四輪を自在にコントロールするイメージを基本骨格に据えています。

発表当時はスバルブースの注目モデルとして、その力強いスタイリングが大きな話題を呼びました。

スポーツモビリティコンセプトのエクステリアは、面の数や線を極力減らし、立体的で滑らかな「塊感」のあるボディを採用しているのが特徴です。プロテクション感と空気の流れを感じさせる造形は、見る者に頑丈さと速さを予感させます。

また、前後ランプは独立した複数の発光部を持つ新しい表現に挑戦しており、従来のモデルとは一線を画す、未来的な表情で異彩を放っています。

インテリアは、ドライバーを中心としたタイトなコックピットレイアウトを採用。上下がカットされた異形ステアリングや、運転に必要な情報をシンプルに表示するスクリーンなどが、運転への集中を高める空間を演出しています。

ボディサイズについて、公式な数値は明かされていませんが、展示車両はワイド＆ローを強調した2ドアクーペスタイルで、張り出したフェンダーが印象的。足元には空力性能に配慮したエアロ形状のホイールが採用されており、機能美を追求した姿勢がうかがえます。

パワートレインにはBEVシステムを搭載。「四輪を意のままにコントロールする」走りをイメージしたとされていますが、最高出力やバッテリー容量などの具体的なスペックは伏せられています。

駆動方式についても公式な詳細は語られていませんが、スバル伝統の「シンメトリカルAWD」が搭載されることが予想されます。

先進技術の面では、四輪制御によるハンドリング性能の追求など、EV時代における「スバル・スポーツ・バリュー」の進化が提示されました。

低い着座位置と視界の良さを両立し、ドライバー中心のパッケージングによって走りの愉しさを表現するのが、このコンセプトカーの狙いです。

デザイナーによると、ドア枚数などの形式にこだわったのではなく、「ドライバー中心の運転の愉しさ」を突き詰めた結果としての2ドアクーペスタイルであると語られています。

非常に魅力的な提案でしたが、このスポーツモビリティコンセプトそのものの市販化は、現時点でも実現していません。

その後、2025年10月のジャパンモビリティショーでは、新たな電動スポーツの提案として「パフォーマンスE STIコンセプト」などが発表されています。

スポーツモビリティコンセプトは、それらに先立つスバルの電動スポーツカー像の提示として、重要な役割を果たしたといえるでしょう。

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スバルが描く「電動化時代のスポーツカー」の未来。その片鱗を見せてくれたスポーツモビリティコンセプトのDNAは、形を変えて今後のスバル車に受け継がれていくのかもしれません。

意のままに操る愉しさを追求した次世代のクーペが、はたしてどのような形で具現化されるのか、スバリストならずとも、その進化に期待せずにはいられない一台といえるでしょう。