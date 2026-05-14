辻希美「冷やし中華始めてみました」高1長男・青空（せいあ）くんへの“初めての麺”弁当公開「暑い季節に良さそう」「彩り綺麗で食欲そそられる」の声
【モデルプレス＝2026/05/14】タレントの辻希美が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷やし中華の弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「盛り付けが綺麗すぎてビックリ」ボリューム満点冷やし中華弁当
辻は「＃高一弁当」とハッシュタグを添え「今日のお弁当は初めての麺！！冷やし中華始めてみました」と記し、長男・青空（せいあ）くんへの弁当を公開。3つに仕切られた弁当箱にはきゅうり、ハム、カニの形のウインナーが乗った冷やし中華、肉が乗ったご飯、卵焼きや星形のポテト、ミニグラタン、ブロッコリーのおかずがそれぞれ詰められているほか、小さい容器に入ったフルーツも添えられており、「正解なのかどうなのか…せいが帰って来たら聞いてみます」とつづっている。
続けての投稿では、「ちなみに茹でる麺ではなく あえて流水麺にしてみました ごま油をあえて…」と使用した麺も紹介している。
これらの投稿に、ファンからは「彩り綺麗で食欲そそられる」「ボリュームたっぷり」「暑い季節に良さそう」「アイデア豊富ですごい」「盛り付けが綺麗すぎてビックリ」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆辻希美、冷やし中華弁当公開
辻は「＃高一弁当」とハッシュタグを添え「今日のお弁当は初めての麺！！冷やし中華始めてみました」と記し、長男・青空（せいあ）くんへの弁当を公開。3つに仕切られた弁当箱にはきゅうり、ハム、カニの形のウインナーが乗った冷やし中華、肉が乗ったご飯、卵焼きや星形のポテト、ミニグラタン、ブロッコリーのおかずがそれぞれ詰められているほか、小さい容器に入ったフルーツも添えられており、「正解なのかどうなのか…せいが帰って来たら聞いてみます」とつづっている。
◆辻希美の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「彩り綺麗で食欲そそられる」「ボリュームたっぷり」「暑い季節に良さそう」「アイデア豊富ですごい」「盛り付けが綺麗すぎてビックリ」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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