キュービーネットホールディングス <6571> [東証Ｐ] が5月14日大引け後(17:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結最終利益は前年同期比3.9％減の5.8億円に減り、通期計画の14億円に対する進捗率は41.7％にとどまり、5年平均の65.0％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比97.1％増の8.1億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比57.1％減の0.8億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.3％→3.0％に悪化した。



株探ニュース