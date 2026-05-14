タレントのスマイリーキクチ（54）が14日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。人気芸人への“暴露投稿”が反響を呼んでいる。

「最近SNSの暴露が流行っているようで、僕も誰にも言っていないことが1つあって」と書き出したキクチ。誹謗（ひぼう）中傷され警察と対応中の頃、同様にネットで殺害予告をされて事件になった先輩芸人に、ライブ終わりのエレベーター内で相談したという。

その芸人は、次の仕事を控えて多忙ながら親身になってくれたといい、マネジャーに急かされると「いいんだよ、田中にやらせとけよ」と無視。そのまま相談に乗り、最後に「彼女とかいるんだろ、逆恨みに気を付けろよ」と忠告してくれたそう。

そんな態度にキクチは「本当に優しい人だって思った」と感謝しつつ「でもね、正直遅刻したんじゃないかって、こっちが心配になった」とも。その上で「お誕生日おめでとうございます」とつづった。

これにフォロワーは「そっか、やっぱりそういう方なんですね」「一人しか思い浮かばない」「ぴーちゃん、ほんと優しいよな…」「太田さん、情のある人なんですねぇ」「爆笑問題太田光さん最高すぎる」などの声が。

また他に「こういう暴露ならいいのに」「こういう暴露なら大歓迎！もっとちょうだい！」「さすがすぎる」「芸人から発せられる太田さんのエピソード好き」「おめでとうございます！！」などのコメントもみられた。