共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の記者をSNS上で脅迫したとして50代の男性が書類送検されたことを受け、共産党の田村委員長は、記者の名刺の画像をSNS上に投稿した日本維新の会の藤田共同代表を改めて批判しました。

捜査関係者によりますと、男性はX上で、「しんぶん赤旗」の記者に対して「調子に乗って刺されないように」などと脅迫した疑いがもたれています。

維新の藤田共同代表が取材を受けた記者の名刺の画像をXに投稿したものを引用して、脅迫したということです。

男性の書類送検を受け藤田氏は、14日におこなわれた会見で、自身による画像の投稿と脅迫行為について「因果関係はわからない」としていました。

これに共産党の田村委員長は14日、「何の反省もない」と藤田氏を批判しました。

共産党 田村智子 委員長

「何の反省もせず、今もその名刺を晒した投稿をそのまま放置していると。本当にこれが与党の代表のやることなんでしょうか」

田村氏は藤田氏に対して、投稿を削除した上で、しんぶん赤旗に謝罪するよう求めました。

一方、男性については、お詫びの文書を携え記者に謝罪しているとして、それを「受け入れている」との考えを示しました。