個性派揃いのファイターズガール

悲願のリーグ制覇を目指す日本ハムを後押しする、北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」。ここでは串山楓さん、工藤心優さん、駒野稀子さん、齋藤りこさんを取り上げる。

◇串山楓さん

新メンバーの串山楓（くしやま・かえで）さんは北海道江別市出身、2月21日生まれ。ニックネームは「かえちゃん、でんちゃん」。趣味は編み物、カメラ、旅行、寝ること。

ダンスを始めたきっかけは「アイドルを見てダンスに興味を持ちました」といい、高校ではチアリーディング、大学ではよさこいに打ち込んだ。将来の道を模索するなかで「踊ることが好き」「大好きな北海道に貢献したい」という理由から、ファイターズガールのオーディションを受験した。

◇工藤心優さん

工藤心優（くどう・みゆう）さんは神奈川県出身、9月25日生まれ。ニックネームは「くーちゃん」。趣味はドラマ・映画鑑賞、推し活。苦手なことは「早起きが苦手！ ホラー映画が苦手！ 方向音痴で地図を見るのが苦手！」。

ファイターズガールを志したきっかけは、憧れのダンスの先生がファイターズガールOGだったこと。活動3年目を迎え「ファイターズガールでいる時間は何よりも誇りであり、原動力」と語る。かつて自身が夢をもらったように「子どもたちへ夢や笑顔を届ける存在でありたい」という想いが支えになっている。

◇駒野稀子さん

駒野稀子（こまの・まこ）さんは宮城県出身、11月6日生まれ。ニックネームは「まこりん」。趣味はガチャガチャ、サウナ、プール。高校時代はチアリーダー部で全国大会出場、大学時代はチアリーディング部で全国大会優勝、アメリカ大会準優勝という輝かしい実績を持つ。

エスコンフィールドの売り子からファイターズガールへ転身し、活動3年目を迎えた今季からキャプテンを務める。キャプテンという存在について「皆の拠り所であり、チームを支える存在」と考え、「メンバーが楽しく、やりがいを感じて活動できるよう行動するのみです！」と凛々しい言葉を寄せた。

◇齋藤りこさん

新メンバーの齋藤りこさんは北海道北広島市出身、4月25日生まれ。ニックネームは「りこりこ」。趣味はダンス動画を撮ること、カフェめぐり。

7歳の頃からダンスに打ち込み、「将来はダンスに関わる仕事がしたい」という夢を抱いていた。オーディション挑戦のきっかけは、ファイターズファンの母親に背中を押されたこと。妹の齋藤りのさんとそろって合格し、エスコンフィールドがある北広島市出身の「姉妹ルーキー誕生」として話題を呼んだ。ファイターズガールになって初めて練習した日の感想は「緊張してあまり覚えていません！」。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）