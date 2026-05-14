【スシロー】新スイーツ「桃すぎるパフェ」&「アサイーのワッフルボウル」が期間限定で登場!

スシローは、“SUSHIRO Cafe”から、白桃とすももを使用したアイス･白桃の果肉入りソースを使った「桃すぎるパフェ」を5月15日から全国のスシローで販売する。また同日より、アサイーを使った新スイーツ「アサイーのワッフルボウル」が登場する。

※持ち帰り対象外。

※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽･スシロー」は販売対象外。

※店舗によって価格が異なる。

【SUSHIRO Cafe 新メニュー2品の画像はこちら】

◆桃すぎるパフェ

白桃の香りとすももの爽やかさを楽しむアイスに、ミルクプリン、桃の果肉がごろっと入ったソース、桃を合わせた。桃の香りが楽しめる、贅沢な味わい。

価格:税込380円〜

販売期間:2026年5月15日〜5月31日

※販売予定総数24万食が完売次第終了。

◆アサイーのワッフルボウル

ワッフルボウルにアサイーシャーベット、ヨーグルト風ムースなどを組み合わせた、見た目もかわいいスイーツ。甘酸っぱいアサイーシャーベットに、ベリーヨーグルトのようなほどよい酸味とまろやかさが特徴のムースを合わせ、九州産の大麦を使用したグラノーラの食感と風味を加えた。

ブルーベリーやいちご、マンゴーなどのフルーツをのせ、最後にはちみつをかけることでコクのある自然な甘みとフルーツの酸味がマッチするように仕上げている。

価格:税込380円〜

販売期間:2026年5月15日〜5月31日

※販売予定総数18万食が完売次第終了。

〈“SUSHIRO Cafe”とは〉

スシローが展開する“SUSHIRO Cafe”では、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによって開発されたスイーツを販売している。年間200種を超える試作品の中から厳選した、年間約50種の新作スイーツが登場している。