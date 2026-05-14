“本格SUV”のホンダ「フィット」に熱視線！

ホンダのコンパクトカーを代表する「フィット」は、2001年の初代登場から現在に至るまで、優れたパッケージングと高い実用性で多くのユーザーに支持されてきました。

2020年にデビューした現行の4代目モデルでは、数値上のスペックだけでは語れない「心地よさ」を開発のコンセプトに掲げています。

【画像】超カッコいい！ これが“本格SUV”の「フィット」です！（30枚以上）

この4代目において、新たな個性として定評を得ているのが、SUVテイストを盛り込んだ「クロスター」というグレードです。専用のフロントグリルやホイールアーチプロテクターを備え、街中からアウトドアまで幅広く対応するアクティブな外観が特徴となっています。

そんなフィット クロスターをベースに、さらなる遊び心を詰め込んだ特別なコンセプトモデルが、初公開から数年を経た2026年現在もなお、ファンの間で話題となっています。

2021年1月の「バーチャルオートサロン2021」でデジタル公開された「フィット e：HEV クロスター カスタム」です。当時はコロナ禍の影響でオンライン発表となりましたが、翌年の「東京オートサロン2022」では実車が展示され、注目されました。

フィット e：HEV クロスター カスタムの最大のトピックは、ホンダが誇るレジャーバイクの代名詞「CT125 ハンターカブ」の世界観を、四輪車であるフィットで表現した点にあります。

二輪と四輪の両方を手掛けるホンダならではの遊び心が凝縮されており、これまでのコンパクトカーのカスタムとは一線を画す、タフで愛嬌のある姿がファンの目を釘付けにしました。

デザイン面で最も象徴的なのが、フロントに配された大きな丸型のLEDライトです。これはハンターカブのヘッドライトをイメージしたフォグランプで、現行フィットのシャープな目つきに、レトロで親しみやすい表情を加えています。どこか懐かしさを感じさせるこのスタイリングは、見る人に「相棒感」を抱かせる独特の魅力を放っています。

ボディカラーには、アウトドアで人気の「デザートベージュ」をベースに、ルーフやバンパー、拡大されたホイールアーチプロテクターなどをマットブラックで塗装した2トーンカラーを採用。この配色によって足元が力強く引き締まり、コンパクトながらも本格的なSUVのような頼もしさが強調されています。

細部のパーツも本格的な仕様です。屋根には頑丈なスチール製のルーフラックを装備し、足元はリフトアップが施されました。さらに、無骨なデザインのアルミホイールと、ブロックパターンのオールテレーンタイヤを組み合わせ、未舗装路での走行も考慮した実戦的なスタイルを完成させました。

パワートレインには、ホンダ独自の2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」を搭載。1.5リッターエンジンと駆動用モーターの組み合わせにより、電気自動車に近いスムーズで力強い加速を楽しむことが可能です。

このフィット e：HEV クロスター カスタムは4WDシステムを搭載しており、キャンプ場へのアプローチや雪道など、滑りやすい路面でも安定した走破性能を実現しているといいます。

そんなフィット e：HEV クロスター カスタムに対し、ネット上では今もなおポジティブな反響が寄せられています。

特に多いのは「この丸目の顔をそのまま市販化してほしい」という切実な要望です。現在の穏やかな顔つきも人気ですが、丸目にすることで生まれる「道具感」を支持するユーザーが多く、かつての「シティ」や「N-VAN」に通じるホンダらしい可愛らしさと格好良さのバランスが絶賛されています。

また、「ホンダはアウトドア好きが何を求めているかを分かっている」「ハンターカブと一緒に並べたい」といった熱いコメントや、「車中泊やソロキャンプにちょうど良いサイズ感」といった実用面を評価する声も目立ちます。

一方で、完成度が高いだけに「コンセプトだけで終わらせるのはもったいない」「用品装着車として買えるようにしてほしい」という、市販化を望む意見も見受けられました。

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近年の市場では、レトロでタフな外観を持つモデルが人気となっています。

フィットという伝統あるブランドにおいても、こうした遊び心あふれる提案が受け入れられる土壌は十分に整っているといえます。

存在感のある丸目ライトと4WDの頼もしさを備えたこの一台が、いつか日本の道を走り回る日を多くのファンが待ち望んでいます。