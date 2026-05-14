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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もうこれでいい。袋で完結する塩昆布パスタ」と題した動画を公開しました。お鍋を使わず、耐熱ポリ袋と電子レンジだけで完結する驚きのズボラレシピを紹介しています。



動画では、お馴染みの耐熱ポリ袋「アイラップ」を活用。耐熱容器に袋をセットしたら、半分に折ったパスタ、水、塩を入れてレンジで加熱するだけです。パスタを折る際は、結束テープを付けたまま折ることで飛び散りにくくなるという、実用的なコツも伝授されています。



加熱が終わったら、塩昆布、バター、カットねぎ、わさびを袋に直接投入します。熱さに注意しながら袋の上から揉み込んで混ぜ合わせたら、そのまま容器に戻して完成。「わさびの香りが良い」「塩昆布の旨味がしっかり効いてます！」と絶賛する、わさびがピリッと効いた大人の味わいに仕上がっています。



食後は袋を捨てるだけで、洗い物はなんとゼロ。忙しい日のランチや、疲れて帰ってきた日の夕食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・パスタ 100g

・水 230ml

・塩 ひとつまみ

・塩昆布 2つまみ

・バター 10g（マーガリンでも可）

・カットねぎ 適量

・わさび 2cm



［作り方］

1. アイラップなどの耐熱ポリ袋を深さのある耐熱容器にセットする。

2. 結束テープを付けたままパスタを半分に折り、重ならないように袋に入れる。

3. 水と塩を加え、袋の口は結ばずに軽く折りたたむ。

4. 電子レンジに入れ、500Wで8分、または600Wで7分加熱する。

5. やけどに注意しながら袋を少しずつ開け、塩昆布、バター、カットねぎ、わさびを加える。

6. 耐熱手袋などをはめ、袋の上から揉み込むようにしっかり混ぜ合わせる。

7. 食べやすいように袋ごと耐熱容器に戻して完成。