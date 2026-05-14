ローソン、老舗茶舗ブランド「森半」とコラボした絶品抹茶スイーツ2品を新発売
ローソンは5月、抹茶で有名な京都・宇治の老舗茶舗ブランド「森半」とコラボレーションしたスイーツを続々と発売。5月12日からは、抹茶サンドとどらもっちのUchi Caféスイーツ2品を全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「どらもっち 抹茶ミルク」(257円)
天保7年(1836年)に京都・宇治で創業した、歴史ある老舗茶舗ブランド「森半」とのコラボ。5月12日からは、森半の濃厚な抹茶を使用した「どらもっち 抹茶ミルク」(257円)と「濃い抹茶サンド つぶあん&おもち」(346円)が登場。
「どらもっち 抹茶ミルク」(257円)は、抹茶を使用した抹茶クリームとミルククリームの2層仕立て。ほろ苦い抹茶の味わいを楽しむことができる。
ローソン「濃い抹茶サンド つぶあん&おもち」(346円)
「濃い抹茶サンド つぶあん&おもち」(346円)は、抹茶を使用したフィナンシェ生地に、北海道産生クリームとコンデンスミルクを使用したホイップクリームと粒あん、求肥をサンドした一品。なお、沖縄エリアでは販売されていない。
※画像はすべてイメージ。
ローソン「どらもっち 抹茶ミルク」(257円)
天保7年(1836年)に京都・宇治で創業した、歴史ある老舗茶舗ブランド「森半」とのコラボ。5月12日からは、森半の濃厚な抹茶を使用した「どらもっち 抹茶ミルク」(257円)と「濃い抹茶サンド つぶあん&おもち」(346円)が登場。
ローソン「濃い抹茶サンド つぶあん&おもち」(346円)
「濃い抹茶サンド つぶあん&おもち」(346円)は、抹茶を使用したフィナンシェ生地に、北海道産生クリームとコンデンスミルクを使用したホイップクリームと粒あん、求肥をサンドした一品。なお、沖縄エリアでは販売されていない。
※画像はすべてイメージ。