大韓航空＆アシアナ航空、合併を発表 12・17から「統合大韓航空」に マイレージ統合は「現在関係当局と協議中」

大韓航空＆アシアナ航空、合併を発表 12・17から「統合大韓航空」に マイレージ統合は「現在関係当局と協議中」