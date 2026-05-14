和歌山アドベンチャーワールドで「大規模合コン」開催決定 夜の遊園地貸切り…ドキドキ演出多数【日時・料金など】
和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドで、6月13日に“夜の遊園地貸切り大合コン”『アドベンナイト』の開催が決まった。
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営業終了後のパークを舞台に、昨冬2800人が参加した合コンイベントが、再度実施される。
ライトアップされた幻想的な「夜の遊園地」は、まさに最高の出会いのステージ。アトラクション乗り放題、さらにアルコールを含むドリンクも飲み放題。非日常のドキドキを共有できる仕掛けを多数用意して、1人でも、友だち同士でも、自然と距離が縮まる特別な一夜を演出する。
アドベンナイト実行委員会（株式会社バームクーヘン）が主催する「夜の遊園地貸切り大合コン」は、全国の老舗遊園地を舞台にした“出会いのビッグフェス”。大阪ひらかたパークで開催された「ひらパーナイト」では募集開始からわずか2週間で3000枚のチケットが完売している。
■夜の遊園地貸切り大合コン『アドベンナイト』
主催：アドベンナイト実行委員会
開催日時：2026年6月13日（土）午後6時30分〜9時（開場 午後6時〜）
開催場所：アドベンチャーワールド
対象：20歳以上の独身男性・女性
料金：（男性）6500円／名、（女性）3500円／名
※グループ割もあり
■内容
1）出会いを彩るコンテンツ
・奇跡のトランプゲーム
入場時に配られるトランプの片端を持つ相手を探し出す、運命のマッチングゲーム。トランプを完成させたカップル先着20組に素敵なプレゼント。
・ピンポイントマッチングゲーム
会場全体を巻き込み、理想のタイプを探し出すドキドキの体験。
・ツーショットフォトコンテスト
イベントで出会った方と一緒に写真を撮影し、イベント公式LINEに送信いただいた中から素敵なカップルに豪華景品をプレゼント。
2）3つの楽しみがすべてチケット代に含まれる
「アトラクション乗り放題（一部を除く）」「アルコール含むドリンク飲み放題」「出会い放題」を提供。
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営業終了後のパークを舞台に、昨冬2800人が参加した合コンイベントが、再度実施される。
ライトアップされた幻想的な「夜の遊園地」は、まさに最高の出会いのステージ。アトラクション乗り放題、さらにアルコールを含むドリンクも飲み放題。非日常のドキドキを共有できる仕掛けを多数用意して、1人でも、友だち同士でも、自然と距離が縮まる特別な一夜を演出する。
■夜の遊園地貸切り大合コン『アドベンナイト』
主催：アドベンナイト実行委員会
開催日時：2026年6月13日（土）午後6時30分〜9時（開場 午後6時〜）
開催場所：アドベンチャーワールド
対象：20歳以上の独身男性・女性
料金：（男性）6500円／名、（女性）3500円／名
※グループ割もあり
■内容
1）出会いを彩るコンテンツ
・奇跡のトランプゲーム
入場時に配られるトランプの片端を持つ相手を探し出す、運命のマッチングゲーム。トランプを完成させたカップル先着20組に素敵なプレゼント。
・ピンポイントマッチングゲーム
会場全体を巻き込み、理想のタイプを探し出すドキドキの体験。
・ツーショットフォトコンテスト
イベントで出会った方と一緒に写真を撮影し、イベント公式LINEに送信いただいた中から素敵なカップルに豪華景品をプレゼント。
2）3つの楽しみがすべてチケット代に含まれる
「アトラクション乗り放題（一部を除く）」「アルコール含むドリンク飲み放題」「出会い放題」を提供。