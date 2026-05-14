増日銀審議委員「できる限り早い段階での利上げが望ましい」



増日銀審議委員は「できる限り早い段階での利上げが望ましい」と述べた。



適時適切な利上げで基調物価上昇率が2%超えないように抑えることが大事だ。景気後退の明確な兆候が見られない場合は可能な限り早い段階で利上げを行うことが望ましい。先月は慌てて利上げしなければならない状況ではないと判断した。



米イラン戦争に端を発する物価上昇は一時的なショックにとどまらない可能性がある。実質金利がマイナスという状況は早く解消すべきだ。金融政策正常化を完了するにはさらなる利上げが必要。

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