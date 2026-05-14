『魔入りました！入間くん』 第7話「リリス・カーペット」あらすじ公開
4月4日（土）より放送中のTVアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ、第7話のあらすじと先行カットが公開された。
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
このたび、5月16日（土）に放送となる第7話「リリス・カーペット」のあらすじと先行カットが公開された。
＜ 第7話「リリス・カーペット」あらすじ＞
ついに問題児（アブノーマル）クラスの順番が回ってきた。しかし、ソイはいまだに姿を現さない。
これまで注目を集めてきた問題児クラスに期待が寄せられ、始まる前から会場は大興奮。
―これは男たちに求められ愛された…極上の美悪魔の曲『リリス・カーペット』。
”あなた” がきっと来てくれることを信じて、入間たちのパフォーマンスが始まる！
＞＞＞第7話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月4日（土）午後6時25分からNHK Eテレにて2クール・全24話で放送予定。
＜ 第7話「リリス・カーペット」あらすじ＞
ついに問題児（アブノーマル）クラスの順番が回ってきた。しかし、ソイはいまだに姿を現さない。
これまで注目を集めてきた問題児クラスに期待が寄せられ、始まる前から会場は大興奮。
―これは男たちに求められ愛された…極上の美悪魔の曲『リリス・カーペット』。
”あなた” がきっと来てくれることを信じて、入間たちのパフォーマンスが始まる！
＞＞＞第7話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
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