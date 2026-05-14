新しい学校のリーダーズ、自身初となるラテンアメリカツアー開催決定 チリ、ブラジル、メキシコの3ヶ国3都市
グローバルシーンで圧倒的な存在感を放つ新しい学校のリーダーズが、12月に自身初となるラテンアメリカツアー『FIRST LATIN AMERICA TOUR 2026』を開催することを発表した。チリ、ブラジル、メキシコの3ヶ国3都市を巡る。
【ライブ写真】あふれるエンタメ性！新しい学校のリーダーズ“入学式”ライブの写真がたっぷり
2021年に88risingよりグローバルデビューを果たして以来、世界中のステージを席巻してきた新しい学校のリーダーズ。TikTokで33億回再生を突破した「オトナブルー」、アメリカの音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival』への単独出演、アメリカのテレビ番組『Jimmy Kimmel Live!』への出演、そして33都市で約11万人を動員したワールドツアーを経て、今やラテンアメリカのファンをも熱狂させている。
チリ、メキシコ公演はワンマンライブとして開催、ブラジル公演は南米最大級の音楽フェスティバル『Primavera Sound Sao Paulo』への出演となる。
また、5月8日には最新グローバルシングル「Chanka Chanka」を88risingよりリリース。日本の祭囃子（まつりばやし）や妖怪・百鬼夜行の世界観をモチーフに、伝統的な日本のフォークカルチャーと現代のダンスビートを融合させた新境地を示す一曲となっている。4月26日の東京公演で初披露され、会場を一体化させた同曲もラテンアメリカのステージで披露されることが期待される。
■『FIRST LATIN AMERICA TOUR 2026』
12月3日（木）チリ・サンティアゴ｜Teatro Caupolicán
12月5日（土）、6日（日）ブラジル・サンパウロ｜Primavera Sound ※
12月8日（火）メキシコ・メキシコシティ｜Velodromo Olimpico
その他海外公演
5月16日（土）アメリカ・ロサンゼルス｜Zipangu ※
7月16日（木）チェコ・オストラバ｜Colours of Ostrava ※
7月18日（土）ドイツ・ベルリン｜Lollapalooza Berlin ※
7月19日（日）イギリス・ロンドン｜Roundhouse
9月6日（日）アメリカ・シアトル｜Bumbershoot ※
※フェスティバル出演
【ライブ写真】あふれるエンタメ性！新しい学校のリーダーズ“入学式”ライブの写真がたっぷり
2021年に88risingよりグローバルデビューを果たして以来、世界中のステージを席巻してきた新しい学校のリーダーズ。TikTokで33億回再生を突破した「オトナブルー」、アメリカの音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival』への単独出演、アメリカのテレビ番組『Jimmy Kimmel Live!』への出演、そして33都市で約11万人を動員したワールドツアーを経て、今やラテンアメリカのファンをも熱狂させている。
また、5月8日には最新グローバルシングル「Chanka Chanka」を88risingよりリリース。日本の祭囃子（まつりばやし）や妖怪・百鬼夜行の世界観をモチーフに、伝統的な日本のフォークカルチャーと現代のダンスビートを融合させた新境地を示す一曲となっている。4月26日の東京公演で初披露され、会場を一体化させた同曲もラテンアメリカのステージで披露されることが期待される。
■『FIRST LATIN AMERICA TOUR 2026』
12月3日（木）チリ・サンティアゴ｜Teatro Caupolicán
12月5日（土）、6日（日）ブラジル・サンパウロ｜Primavera Sound ※
12月8日（火）メキシコ・メキシコシティ｜Velodromo Olimpico
その他海外公演
5月16日（土）アメリカ・ロサンゼルス｜Zipangu ※
7月16日（木）チェコ・オストラバ｜Colours of Ostrava ※
7月18日（土）ドイツ・ベルリン｜Lollapalooza Berlin ※
7月19日（日）イギリス・ロンドン｜Roundhouse
9月6日（日）アメリカ・シアトル｜Bumbershoot ※
※フェスティバル出演