Photo: 組橋信太朗

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

時計選びは機能性も大事ですが、時計そのものの美しさも求めたいもの。

スマートウォッチが定着した今だからこそ、機械式時計の魅力がより際立っているようにも感じます。

東京発のブランドZEROOによる自動巻き機械式腕時計「ZEROO M2 THE SUBARU」もそのひとつ。実際に着用して感じた魅力をお伝えします。

奥行きのある躍動感にワクワク

「ZEROO M2 THE SUBARU」の最大の特長は、機械式時計の美しさを視覚的に感じられるスケルトン構造にあります。

Photo: 組橋信太朗

風防のサファイアクリスタル越しにダイレクトに見えるムーブメントは、スイス製の「Cal.ZM02」で、振動数は28,800Hzとハイビート。無駄のないスケルトン構造により、上品でなめらかな動きが際立ち機械式時計の機能美を堪能することができます。

Photo: 組橋信太朗

さらに、自動巻きの象徴であるローターはブラックコーティングが施され、スケルトンの繊細な輝きの中にアクセントを加えていて、これもまた機械式時計ならではの魅力を存分に感じさせてくれます。

静と動のコントラストが生み出す美しさは、やっぱりデジタルデバイスでは決して味わえない機械式時計の醍醐味そのものです。

一生モノにふさわしい素材選び

せっかく機械式時計を手にするなら、選ぶべきは一生モノ。言葉通り一生愛用し続けるために大事なのは、堅牢性の高さ。

Photo: 組橋信太朗

「ZEROO M2 THE SUBARU」のケースには、医療機器や高級宝飾品にも使用される316Lステンレススチールが採用されています。錆びにくく耐久性が極めて高い素材は日々の生活の中で安心して着用できます。

さらに、風防にはダイヤモンドに次ぐ硬度を持つサファイアクリスタルを採用。不意にぶつけても傷がつく心配がほとんどありません。

メンテナンスにより長く使えるのが機械式時計の魅力。堅牢性の高い素材が採用されているということは、何十年も輝きを保てるポテンシャルを秘めています。

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個性を引き立てる細部へのこだわり

細部へのこだわりも「ZEROO M2 THE SUBARU」の魅力。

Photo: 組橋信太朗

例えば、ストラップには医療現場でも採用される高品質なフッ素ゴムが採用されています。汚れや経年劣化に強くしなやかに腕にフィットするため、長時間の着用でもストレスを感じません。着脱がスムーズなDバックルも日常使いには嬉しいポイントです。

Photo: 組橋信太朗

また、インデックスには蓄光塗料のスーパールミノバが塗布されていて、暗い場所で発光するので夜間の視認性も十分。浮かび上がる青い光がムーブメントを演出してくれる点も注目です。

東京の自社工房での精緻な組み立て

製品の組み立ては、東京・八王子市の本社内に構える自社工房で、熟練した職人が一本一本丁寧に組み立てているとのこと。

「JAPAN MADE」の文字 Photo: 組橋信太朗

買って終わりではない一生モノ。2年間の保証と自社でのメンテナンス体制で購入後のアフターケアも万全です。これから一生モノとの出会いを待っている人にとっては、国内での生産やアフターケアの体制が整っている安心感はうれしいもの。

Photo: 組橋信太朗

一生モノを探している人におすすめしたい「ZEROO M2 THE SUBARU」。カラーは今回着用したシルバーのほかに、ローズゴールドとブラックの全3色展開。ストラップはベースの白以外にブラックとライトブルーが付属します。

詳細なスペックやカラーバリエーションについては、以下の商品ページをチェックしてみてください。

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Photo: 組橋信太朗

Source: CoSTORY

本記事にて紹介する製品は、ゼロタイム株式会社より製品貸し出しを受けております。