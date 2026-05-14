PS Plus、ゲームカタログに「スター・ウォーズ 無法者たち」が登場！ 海外向けの追加タイトル公開
【PS Plus：2026年5月のゲームカタログ（海外向け）】 5月19日より配信予定
【PS Plus「ゲームカタログ」2026年5月の追加タイトル】 スター・ウォーズ 無法者たち（PS5） レッド・デッド・リデンプション2（PS4） Bramble: The Mountain King（PS5/PS4） The Thaumaturge（PS5） Flintlock: The Siege of Dawn（PS5） テンプル騎士団の影 -Broken Sword REMAKE-（PS5/PS4） Enotria: The Last Song Standard Edition（PS5）
【PS Plus「クラシックスカタログ」2026年5月の追加タイトル】 タイムクライシス（PS5/PS4）
(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月14日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、2026年5月の海外向け追加タイトルを公開した。
PS Plusのエクストラおよびプレミアムプランが対象となる「ゲームカタログ」。今回の追加タイトルには「スター・ウォーズ 無法者たち」や「レッド・デッド・リデンプション2」など、全7タイトルがラインナップされた。
またプレミアムプランが対象の「クラシックスカタログ」には、初代プレイステーションの「タイムクライシス」が追加。これらのタイトルは5月19日より順次配信されるが、日本向けのラインナップは異なる可能性があるため、注意が必要となる。
【PS Plus「ゲームカタログ」2026年5月の追加タイトル】 スター・ウォーズ 無法者たち（PS5） レッド・デッド・リデンプション2（PS4） Bramble: The Mountain King（PS5/PS4） The Thaumaturge（PS5） Flintlock: The Siege of Dawn（PS5） テンプル騎士団の影 -Broken Sword REMAKE-（PS5/PS4） Enotria: The Last Song Standard Edition（PS5）
【PS Plus「クラシックスカタログ」2026年5月の追加タイトル】 タイムクライシス（PS5/PS4）
スター・ウォーズ 無法者たち
レッド・デッド・リデンプション2
Bramble: The Mountain King
The Thaumaturge
Flintlock: The Siege of Dawn
テンプル騎士団の影 -Broken Sword REMAKE-
Enotria: The Last Song Standard Edition
タイムクライシス
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