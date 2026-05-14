活動再開のTHE RAMPAGE川村壱馬、約半年ぶりにライブ出演 ボーカル3人の“肩寄せショット”も公開
【モデルプレス＝2026/05/14】THE RAMPAGEの公式Instagramが5月14日、更新された。3月31日に活動を再開することを発表した川村壱馬の近影を公開した。
【写真】活動再開の29歳LDHボーカル、6ヶ月ぶりの近影
公式SNSでは「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG” 05.13 OSAKA ご来場いただきありがとうございました！」とつづり、5月13日に開催された大阪公演のバックヤードで撮影された動画を公開した。
動画では、ステージを終えたばかりの川村が「（R）MPG大阪公演ありがとうございました！お待たせしました！」とカメラに向かって晴れやかな笑顔で報告。すると、メンバーが次々と川村のもとに集まって川村を囲み、全員で復帰を喜び合う姿が収められている。川村にとって、同公演が2025年11月の活動休止以来、約半年ぶりのライブ出演となった。
また、同日にはメンバーの吉野北人も自身のInstagramを更新。川村、RIKU、そして吉野のボーカル3人で仲良く肩を寄せ合う3ショットを公開した。
川村は、2025年11月17日に公式サイトを通じて、活動休止を発表。事務所の公式サイトは「先週、THE RAMPAGEメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました」と報告していた。2026年3月31日には公式サイトを通じて「段階的に活動を再開することとなりました」と、活動を再開することを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】活動再開の29歳LDHボーカル、6ヶ月ぶりの近影
◆川村壱馬、6か月ぶりの近影公開
公式SNSでは「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG” 05.13 OSAKA ご来場いただきありがとうございました！」とつづり、5月13日に開催された大阪公演のバックヤードで撮影された動画を公開した。
また、同日にはメンバーの吉野北人も自身のInstagramを更新。川村、RIKU、そして吉野のボーカル3人で仲良く肩を寄せ合う3ショットを公開した。
◆川村壱馬、2025年11月に活動休止
川村は、2025年11月17日に公式サイトを通じて、活動休止を発表。事務所の公式サイトは「先週、THE RAMPAGEメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました」と報告していた。2026年3月31日には公式サイトを通じて「段階的に活動を再開することとなりました」と、活動を再開することを発表した。（modelpress編集部）
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