4K有機ELテレビ最上位「Z95C」シリーズ

パナソニックは、進化した有機ELパネル「新世代プライマリーRGBタンデム」を採用した、Fire TV搭載4K有機ELテレビ最上位「Z95C」シリーズを6月下旬に発売する。サイズ展開は65型「TV-65Z95C」、55型「TV-55Z95C」。価格はオープン。市場想定価格は65型が60万円前後、55型が45万円前後。

画質面では、新たな発光素子を採用し開口構造も改良した「新世代プライマリーRGBタンデム」でさらなる高輝度化を実現。さらに、「低反射ブラックフィルターPro」の採用で、画面の映り込みを低減し、明るい視聴環境においてもコントラスト感の高い映像表現を可能にした。

これら新技術により、「黒が締まった暗部の階調表現から高輝度シーンに至るまで、映像本来の質感を忠実に再現」するという。

また、4K/144p入力対応やゲームコントロールボードなどゲームを楽しめる機能も充実させた。

音質面では、ラインアレイスピーカー、イネーブルドスピーカー、ワイドスピーカーを組み合わせた「360立体音響サウンドシステム＋」が進化。豊かな低音の響きを実現した。

独自の音声処理アルゴリズムも搭載し、声の聞こえてくる位置を最適化し、映像と音が一体となった自然で臨場感のあるサウンドで楽しめるという。

OSにはFire TVを採用。放送番組とネット動画が融合したホーム画面は、新UIになり、観たいコンテンツをより直感的な操作で探せるという。音声操作にも対応。リモコンを音声で探せる「見つかるリモコン」に対応し、利便性を高めた。

地震に強く倒れにくい転倒防止スタンドを採用するとともに、視聴位置に応じて画面の向きを調整できるスイーベル(首ふり)機能を搭載するなど、安全性と設置性にも配慮している。