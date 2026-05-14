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ゆっくり不動産、高架下の新築シェアレジデンスを内見！「秘密基地のような1R」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【高架下物件】全長1,400mの超ロング立地に爆誕した新築シェアレジデンスを内見！」を紹介した。動画では、横浜市保土ケ谷区の高架下に誕生した複合施設内のシェアレジデンス「YADORESI（ヤドレジ）」を訪れ、そのユニークな住環境と充実した共用設備を紹介している。



ゆっくり不動産さんは、相鉄線の星川駅周辺の鉄道高架化によって生まれた全長1.4kmのエリアの一部「Dゾーン」に潜入。企画・運営を行うYADOKARIさんの案内で、「食・癒し・働く」をベースにしたシェアレジデンスを内見した。



共用ダイニングはコワーキングスペースのような洗練された空間で、2カ所の広々としたキッチンや長いソファ、シャワーブースなどを完備。全22室の個室は「下宿感」漂う約11平米のシンプルな1Rで、ベッド下収納や作業デスクが機能的に配置されている。さらに、廊下を挟んだ窓際には「はなれマド」と呼ばれるスペースがあり、住人が小商いやギャラリーとして活用できるという、これまでにない斬新な設計にゆっくり不動産さんも感心した様子を見せた。



動画の終盤では、隣接するクリエイター向け協働制作スタジオ「PILE」や北欧カフェ「ROBERT'S COFFEE」といった入居者特典が利用できる施設も紹介。鉄道高架下という限られたスペースを有効活用し、地域住民とのコミュニケーションや自己表現を楽しめる次世代の住まいの形を提示して締めくくっている。