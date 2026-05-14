日本マクドナルドは、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ「ご当地マック」シリーズの新作を全国のマクドナルド店舗（一部店舗は除く）にて5月20日から期間限定で販売する。

今回登場するバーガーは「北海道じゃがチーズてりやき」、「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」、「博多明太バターてりやき」の3種。朝マックには「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」、サイドメニューには「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」が登場する。

なお、「北海道じゃがチーズてりやき」、「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」、「博多明太バターてりやき」、「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」は「聖闘士星矢」とコラボレーションし、「聖闘士星矢」のキャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージで提供される。

また、新TVCMには、霜降り明星のせいやさんが出演。聖衣（クロス）を着用したせいやさんが「ご当地マックにせいや！」と商品のおいしさをすすめるセリフが特長で、「聖闘士星矢」の初代オープニング主題歌「ペガサス幻想」を替え歌にしたオリジナルソングを熱唱する。

「北海道じゃがチーズてりやき」

「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズと、ホワイトチェダーチーズを合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。

「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」

黒胡椒を効かせたジューシーなモモの一枚肉と甘辛いソースを合わせ、名古屋名物「手羽先」を再現したやみつきになる一品。

「博多明太バターてりやき」

「てりやきマックバーガー」にクセになる博多明太バターマヨソースとコクのあるチェダーチーズを合わせた、相性抜群な一品。

「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」

朝から“ご当地マック”を味わえる。

「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」

食欲をそそるスパイスの香りが広がり、コクのある味わいに仕上げた、金沢名物の「黒カレー」を再現したクセになる一品。

※「北海道じゃがチーズてりやき」と「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」は、フィリングに北海道のじゃがいもとチーズを使用しています。

「グランドコーク」と「グランドフライ」が再登場

さらに、昨年に引き続き、コカ・コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」と、マックフライポテトがMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」が再登場。バリューセット（Mセット）の「コカ・コーラ」と「マックフライポテト」が+200円でグランドサイズに変更可能な「グランドセット」も用意されている。

【グランドサイズ対象ドリンク】

「コカ・コーラ」「コカ・コーラ ゼロ」「スプライト」「ファンタグレープ」「ファンタメロン」「Qoo白ぶどう」「爽健美茶」の7種。

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