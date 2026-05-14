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キャントレ旅YouTuberのばも氏が「4/26デリカ集まれ｜RVパーク鹿沼プレオープン直前」と題した動画を公開した。自身が整備を進めている「RVパーク鹿沼（ばもフィールド六用の森）」のプレオープン日程や、直前に開催されるデリカファンとの交流イベント、そしてキッチンカーの出店情報について詳細を語った。



動画ではまず、4月26日にデリカ乗りの間で知られるヤシの木氏や栗之助氏が来場し、デイキャンプを行うことが発表された。これに合わせ、ばも氏自身も11時から15時までキッチンカーを営業し、「イスなどを持ってきて一緒に雑談して」と視聴者に呼びかけた。約20台分の駐車スペースがあり、誰でも参加できる気軽な交流の場となるようだ。



キッチンカーのメニューも具体的に明かされた。8種類から選べるスペシャルティコーヒーや栃木県産いちごを使ったスムージーなどの充実したドリンクに加え、トマトとチーズハム、チョコバナナの2種類のホットサンドが提供される。さらに、しっかりとした食事を希望する来場者には、同敷地内にある「六用の森」のドッグラン併設カフェでのランチを勧めている。



続いて、5月2日からのプレオープンについても言及した。Wi-Fiの未開通やゴミ捨て場の調整が済んでいないため、通常料金よりも安価な価格設定で試験的な運営を開始するという。



施設周辺には温泉が3カ所あり、日光まで約30分と観光の拠点としても魅力的である点に触れ、自身が持つ温泉観光士の資格を活かしたアドバイスも可能だとアピールした。プレオープンの予約は専用のGoogleフォームにて受け付けを開始しており、最新情報は公式SNSで随時発信される。RVパーク鹿沼の本格稼働に向けた第一歩として、今後の動向に注目が集まる。