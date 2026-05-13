関東大学バレーボール連盟は１３日、リーグ戦において無線通信機器によるサイン盗みが判明したとして、全１１試合が没収試合となった男子１部の日体大について、１部、２部間の入れ替え戦を実施せず、男子２部へ自動降格とすることを決めた。

同連盟は１日に規律委員会で日体大のリーグ戦初日からの全６試合を没収試合とすることを決定。その後、９日に監督会議を開催し、裁定を見直すことが確認されたが、同日に日体大が１０日以降の予定されていたリーグ戦残り全試合を辞退する申し入れがあった。その動向を踏まえ、１２日に理事会を開催。６試合のみに限らず、リーグ戦における日体大の全１１試合を没収試合とすることを決めた。その上で男子１部、２部間の入れ替え戦は実施せず、日体大は男子２部へ自動降格とすることを決定した。

その上で「本件に関しましては、日本体育大学に所属する学生・選手・スタッフ、ならびに関係者個人に対する誹謗中傷、名誉や人格を侵害する行為、ＳＮＳ等での不適切な投稿や拡散行為は、厳に慎んでいただきますよう強くお願い申し上げます。本連盟といたしましては、今後も競技の公平性および健全な学生スポーツの発展を最優先に、厳正かつ適切な運営に努めてまいります」と、声明を出した。