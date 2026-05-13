5月27日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁2時間SP」では、「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」を開催！

自分のコネクションを使って、次回のロケにおもしろ助っ人を1組連れてくる！笑いが取れそうなら俳優・アーティスト・家族・兄弟まで誰を呼んでもOK！という新企画。

有吉からの依頼に戸惑いを隠せない芸人たちだが、自分たちのコネクションを最大限に活かして、「有吉の壁」史上最多ゲスト・豪華22組の超強力助っ人の参戦が決定した。出演する助っ人22組を発表！

【豪華助っ人の皆様 （50音順・敬称略）】

アフロ、内川聖一、小倉優子、小田井涼平、笠松将、片岡鶴太郎、加藤諒、小森隼（GENERATIONS）、近藤千尋、田中樹（SixTONES）、戸塚純貴、名取裕子、ハシヤスメ・アツコ、平田敦子、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）、宮世琉弥、みりちゃむ、モト冬樹、安田美沙子、ラッキィ池田、LiLiCoほか

誰が呼んだ助っ人なのかは放送まで順次発表。お楽しみに！

◆出演

【MC】

有吉弘行／佐藤栞里



【壁芸人の皆様】

友近／三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー／エルフ、かが屋、ガクテンソク、きつね、コットン、マヂカルラブリー、マユリカ、どぶろっく、トム・ブラウン、もう中学生、U字工事、吉住、四千頭身／とにかく明るい安村 ほか

【助っ人の皆様】

アフロ、内川聖一、小倉優子、小田井涼平、笠松将、片岡鶴太郎、加藤諒、小森隼（GENERATIONS）、近藤千尋、田中樹（SixTONES）、戸塚純貴、名取裕子、ハシヤスメ・アツコ、平田敦子、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）、宮世琉弥、みりちゃむ、モト冬樹、安田美沙子、ラッキィ池田、LiLiCoほか