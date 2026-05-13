◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―中日（１３日・横浜）

ＤｅＮＡのドラフト２位右腕・島田舜也投手（２３）＝東洋大＝が１３日、プロ初勝利を目指して中日戦（横浜）に先発。初回は最速１５１キロを計測し、３者凡退と最高の立ち上がりを見せた。

１番・鵜飼を１３４キロのフォークで空振り三振。２番・高橋周は１５０キロ直球、３番・村松は１２３キロのカーブで見逃し三振に斬った。

横浜市出身の島田は、本拠地初登板に向けて「子どもの時はスタンドで選手を見て応援していた。自分も野球の面白さというか、プロ野球選手になりたいっていう夢を与えてもらったんで。たくさん子どもたちが来ると思うので、自分が同じような気持ちにさせられたらなと思います」と話していた。家族らを招待する中、初回にマウンドに向かう際にはサザンオールスターズの「希望の轍」を登場曲にして球場を盛り上げた。

この日は中日のドラフト１位・中西聖輝投手（２２）＝青学大＝との“ルーキー対決”となった。同じ東都大学リーグで高め合ってきた間柄だが、「多分、初めての投げ合いになると思うんで。中西もすごい気持ちの強い、いい投手だと思いますし、ジャパン（大学日本代表）でもたくさん交流はあったので楽しみです」と意気込んでいた。

プロ初登板だった４月２９日の中日戦（バンテリンＤ）では５回３安打２失点で勝敗は付かなかった。２軍戦を挟み、再び訪れた１軍での先発機会をものにしたいところだ。