男の子ママの悩み

異性が故、考え方の違いや体の仕組み、体力の差など

男の子の子育ての仕方に戸惑う母親は多い…

今夜は男の子ママたちが集結！『男の子ママの悩み』について

“あるある”をたっぷり語らいます

▼内田恭子は男子2人育児で実感…思春期との向き合いの難しさ

▼ｈｉｔｏｍｉ 息子3人の兄弟喧嘩が止まらない…そんな時の強硬手段は？

▼辻󠄀希美は胎動で肋骨骨折！テレビが壊れた！男の子3人育児で実感する“パワフルすぎる日常”

▼ポケットいっぱいのどんぐりにびっくりする高城亜樹…男の子ならではの行動に新発見の日々

▼上田晋也とシソンヌ長谷川が男の子の気持ちを代弁！お母さんが絶対にやってはいけないこととは？

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

ファーストサマーウイカ

ゲスト

長谷川忍（シソンヌ）/

内田恭子・高城亜樹・辻󠄀希美・hitomi ※50音順