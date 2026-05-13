駒沢オリンピック公園から徒歩約7分。住宅街のなかに突如あらわれる開放的な空間が「DA'KINE COFFEE BEAN」です。アートスクールに隣接したハワイアンカフェで、アートギャラリーとしての機能も持っています。

木の温もりを感じる店内には、アメリカのスクールチェアを思わせるカラフルなイスや、ゆったりと座れる大きなソファーなど、こだわりのインテリアが並び、どこか海外のローカルカフェのような雰囲気。

住宅街に現れるぽつんとおしゃれな空間は、思わず長居したくなる居心地のよさです。

壁にはさまざまなアート作品が展示されています。ジャンルにとらわれず、定期的に展示が入れ替わるため、訪れるたびに新しい発見があるのも楽しみのひとつ。コーヒーを片手に、ゆったりとアート鑑賞ができるのもこのお店ならではです。



「100%ダカインコーヒーアメリカーノ（HOT）」Regular 700円

このお店でぜひ味わいたいのが、ハワイの農園から取り寄せた豆を使用したこだわりのコーヒー「100%ダカインコーヒーアメリカーノ」。店長自らハワイ島に足を運び、選び抜いた「DA'KINE」農家のコーヒーです。

右がDA'KINE農家で育った豆。一般的なものよりも大きく、豊かな味わい

ハワイ島・コナ地区で栽培されるコナコーヒーは、世界的にも希少価値が高く、豊かなコクと雑味のないクリアな味わいが特徴。その中でも「DA'KINE」農家の豆は、深みがありながら酸味が穏やかで、これまでのコーヒーのイメージが変わるような一杯に仕上がっています。

運ばれてきた時の豊かな香り、口に入れた瞬間の風味豊かな味わい。クセがなくすっと飲めるため、普段からコーヒーを楽しむ人はもちろん、あまりコーヒーを飲まない人にも味わってほしい…！

「カフェラテ（ICE）」Regular 780円

また、まろやかな口当たりの「カフェラテ」も人気の一杯。こだわりの豆とミルクが重なり合いすっきりと飲める、これからの季節にもぴったりのメニューです。コーヒーの苦味が苦手という人はこちらがおすすめです♪

店内ではコーヒー豆やオリジナルグッズも販売しており、「DA'KINE COFFEE BEAN」の魅力をおうちに持ち帰ることもできますよ！



「ロコモコ グレイビーソース仕立て」1780円

フードメニューにもお店ならではのこだわりが込められています。なかでも注目は、ハワイで生まれ育った店長がこだわって開発した「ロコモコ グレイビーソース仕立て」。

日本で一般的にイメージされる「丼」とは異なり、ご飯とパテ、目玉焼きにグレイビーソースを合わせた本場ハワイのレシピを再現した一皿です。

味の決め手となるのは、オリジナルのグレイビーソース。牛の出汁をベースに、コク深い味わいに仕上げています。

たっぷりのソースと懐かしい味わいのパテ、そこにまろやかな卵が加わり、今までと違うはじめての「ロコモコ」を味わえました！

スパイシー好きな人にぜひ試してほしいのが、お店おすすめのスラチャソース！ 唐辛子の辛みに、ガーリックのうま味と、酸味の利いたタイ生まれのチリソースで、かけると一気にアジアの味わいに。

濃厚なグレイビーソースと相性抜群です。

「ツナカレーサンドイッチ」880円

軽食として人気なのが、「ツナカレーサンドイッチ」。「軽食」と言いつつも…見てください！このボリューム！ ツナ缶1つを丸ごと使っている、大満足の一品です。

さらに味にも秘密が。ツナマヨにカレー粉を加えたオリジナルレシピで、どこか懐かしさを感じながらもひと味違うおいしさに仕上がっています。コーヒーとの相性も抜群で、カフェタイムのお供にもぴったりです。

ディナータイムには、イタリアン出身のシェフによるメニューも登場。ガーリックシュリンプやボロネーゼなど、ハワイのエッセンスを取り入れた料理に加え、本格的なイタリアンがカジュアルに楽しめます。

お酒とともに味わえるラインナップも揃い、昼とはまた違った表情を見せてくれます。

コーヒーをじっくり味わいたい人はもちろん、こだわりのフードとともにゆったりとした時間を過ごしたい時やカジュアルにアートに触れたい時にもおすすめ。わざわざ足を運びたくなる、いろんな魅力が詰まったお店です。



◾️Laguna Frame by DA'KINE COFFEE BEAN（らぐなふれーむ ばい だかいん こーひー びーん）

住所：東京都世田谷区駒沢5-16-4

TEL：050-8888-4544

営業時間:10〜21時

定休日：月曜

アクセス：東急電鉄田園都市線駒沢大学駅から徒歩約20分



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Text＆Photo：霜越緑（エフェクト）



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●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

