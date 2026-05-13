2026年5月11日の様子

株式会社赤塚植物園が運営する里山庭園「レッドヒル ヒーサーの森」でバラが見頃を迎えた。

三重県津市の四季を楽しむ里山庭園。約500品種1,500株以上のバラがローズガーデンに植えられている。特に春バラは一斉に開花するため豪華に咲き誇るという。5月16日（土）と5月17日（日）には、バラの開花時期に合わせて「ハッピーローズフェスタ2026」を開催。

ローズガーデンの春の様子（2025年5月18日撮影）

レンガに囲まれ、中央の噴水が印象的な「フレンチ ローズ」エリア

宿根草との植栽を生かした「ローズ＆ペレニアルプランツ」エリア（左側）と香りを楽しむ「パフューム ローズ」エリア（右側）

ローズガーデンはテーマ別に分けられた9つのエリアで構成されている。昨春から新たに加わったのは、バラと草花を混植した「手芸屋さんの庭」やさまざまな形のバラに囲まれた「バラの迷路」などの4つのエリア。これらは初めて春の見頃を迎えている。

ハッピーローズフェスタでは、ガイドツアーや森のコンサートなどを実施予定。隣接する農産物直売所「朝津味」でも数多くの催しが行われる。

レッドヒル ヒーサーの森

三重県津市高野尾町2877

営業時間

9時30分～17時00分（最終入場16時30分）



休園日

毎週木曜日



入園料（里山維持協力費）

大人：1,200円 中高生：半額 小学生以下：無料

※上記は5月の料金（季節により変動）