5月11日夜、見附市の交差点で3台が関係する交通事故がありました。この事故で、バイクに乗っていた男性1人の死亡が確認されていましたが、13日、警察は死亡した男性の身元を発表しました。



事故があったのは、見附市坂井町の国道8号の交差点です。

これまでの調べによりますと、長岡方面から三条方面に走っていたトラックと、反対方向から走ってきた軽自動車が衝突し、トラックと同じ方向に走っていたバイクがトラックにひかれたとみられています。





交差点には信号機があり、国道8号は片側2車線ということです。11日午後8時前に目撃者から110番通報がありました。この事故で、バイクに乗っていた男性が、12日午前8時前に死亡が確認されました。警察が男性の身元を調べていましたが、13日死亡した男性は新潟市西区に住む会社員の男性（50）だと発表しました。また、軽自動車を運転していたのは燕市の会社員の男性（24）で、トラックを運転していたのは群馬県伊勢崎市の会社員の男性（31）だということです。警察は男性の死因や事故の原因について引き続き捜査しています。