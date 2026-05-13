24時間いつでも利用できる無人の卓球ジムが名古屋に登場しました。スマホで予約から入退室まで完結し、仕事帰りや深夜でも気軽にプレーできるスタイルが人気です。

■24時間営業の無人卓球ジム





金山駅から徒歩5分のビル4階にある「スマート卓球ジム 名古屋金山店」（1部屋30分438円～）。卓球台を備えた部屋が2ルームあり、24時間いつでも利用できます。

利用者：

「市営や公民館などは、夜9時には閉まってしまうので助かります」



予約から支払い、部屋の入退室まで、すべてスマートフォンで完結できるのも特徴です。

予約が集中する夜の時間帯。平日の午後7時には、父と娘がラリーを楽しんでいました。



父親：

「週に2～4回。多い時は週5回くらい来ます。学童が終わるのが18時ごろで、習い事に行っていないので、ここで卓球をしています」



元卓球部だという父親は、学校帰りに利用できるジムで、娘とコミュニケーションをとっているといいます。

さらに午後11時には、会社の同僚だという20代の男性2人組の姿も。



男性：

「平日に体を動かせる場所はないかと探していたら、ここがヒットしました」



会社が近く、残業後に利用することが多いといいます。仕事終わりにスマホで予約し、待ち時間なくすぐ卓球ができる点が魅力だと話します。



待つことなく、好きな時間に好きなだけ利用できる。タイパ重視の時代に合ったサービスといえそうです。

■卓球王国・愛知ならではの需要





中には、ユニフォームを着た“本気”な人たちもいます。



男性：

「全国大会に出場できました。もっと勝つために、質の高い練習をしたいです」

施設には、さまざまな球種を打ち出せる高性能マシンも完備。1人でも本格的な練習ができる環境が整っています。



「スマート卓球ジム」は、関東を中心に11店舗を展開。愛知県では、金山店に続いて岡崎店もオープンしました。

担当者：

「愛知県は卓球王国です。全国で強い中学や高校も多く、アマチュアの競技人口も数万人規模にのぼります」



卓球熱の高い愛知では、他県の店舗と比べても利用者が多いといいます。



2026年4月27日放送