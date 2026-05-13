スマホで予約から退室まで完結…24時間営業の『無人卓球ジム』仕事帰りや深夜でも気軽にプレーでき人気に
24時間いつでも利用できる無人の卓球ジムが名古屋に登場しました。スマホで予約から入退室まで完結し、仕事帰りや深夜でも気軽にプレーできるスタイルが人気です。
■24時間営業の無人卓球ジム
金山駅から徒歩5分のビル4階にある「スマート卓球ジム 名古屋金山店」（1部屋30分438円～）。卓球台を備えた部屋が2ルームあり、24時間いつでも利用できます。
利用者：
「市営や公民館などは、夜9時には閉まってしまうので助かります」
予約から支払い、部屋の入退室まで、すべてスマートフォンで完結できるのも特徴です。
予約が集中する夜の時間帯。平日の午後7時には、父と娘がラリーを楽しんでいました。
父親：
「週に2～4回。多い時は週5回くらい来ます。学童が終わるのが18時ごろで、習い事に行っていないので、ここで卓球をしています」
元卓球部だという父親は、学校帰りに利用できるジムで、娘とコミュニケーションをとっているといいます。
さらに午後11時には、会社の同僚だという20代の男性2人組の姿も。
男性：
「平日に体を動かせる場所はないかと探していたら、ここがヒットしました」
会社が近く、残業後に利用することが多いといいます。仕事終わりにスマホで予約し、待ち時間なくすぐ卓球ができる点が魅力だと話します。
待つことなく、好きな時間に好きなだけ利用できる。タイパ重視の時代に合ったサービスといえそうです。
■卓球王国・愛知ならではの需要
中には、ユニフォームを着た“本気”な人たちもいます。
男性：
「全国大会に出場できました。もっと勝つために、質の高い練習をしたいです」
施設には、さまざまな球種を打ち出せる高性能マシンも完備。1人でも本格的な練習ができる環境が整っています。
「スマート卓球ジム」は、関東を中心に11店舗を展開。愛知県では、金山店に続いて岡崎店もオープンしました。
担当者：
「愛知県は卓球王国です。全国で強い中学や高校も多く、アマチュアの競技人口も数万人規模にのぼります」
卓球熱の高い愛知では、他県の店舗と比べても利用者が多いといいます。
2026年4月27日放送