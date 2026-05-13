ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】JR武豊線 車が橋桁に衝突か 一部区間で運転見合わせ（13… 【交通情報】JR武豊線 車が橋桁に衝突か 一部区間で運転見合わせ（13日午後5時現在） 【交通情報】JR武豊線 車が橋桁に衝突か 一部区間で運転見合わせ（13日午後5時現在） 2026年5月13日 17時2分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東海によりますと、車が橋桁に衝突したという情報があったため、乙川駅～半田駅間で運転を見合わせているということです（13日午後5時現在）。 【写真を見る】【交通情報】JR武豊線 車が橋桁に衝突か 一部区間で運転見合わせ（13日午後5時現在） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは “日本一のスーパー”が岐阜の山奥に… コンビニ半分の広さで｢KALDI｣と呼ばれる秘密 店主は元百貨店の販売員 中津川市 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 神事, 住宅, ネジ, 京王線, 大阪, リハビリ, 思いやり, 世田谷区, 横浜