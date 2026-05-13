このタフさ…ポータブルスピーカーの完全体。Anker新作が25％オフで6千円台
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
楽天市場では、5月16日（土）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。
本日2026年5月13日は、コンパクトボディに最大40時間再生とIP68完全防塵・防水のタフさを備えた、Anker（アンカー）の新作ポータブルスピーカー「Soundcore Boom Go 3i」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
コンパクトなのに最大40時間再生。Ankerの新作ポータブルスピーカーがクーポン利用で25％オフ！
Anker（アンカー）から2026年5月12日に発売されたBluetoothスピーカー「Soundcore Boom Go 3i」は、最大40時間再生とIP68完全防塵・防水に対応。アウトドアでも使いやすいタフ仕様が魅力のアイテムが、クーポン利用で25％オフとお買い得です。
「Soundcore Boom Go 3i」は、持ち運びやすいコンパクトサイズながら、しっかり長時間使えるのが特長。最大40時間の連続再生に対応しているため、キャンプや旅行、長時間の作業用BGMまで幅広く活躍します。
2026年5月12日に登場した新モデルで、気軽に持ち出せるサイズ感と実用性の高さを両立。日常使いはもちろん、電源確保が難しいシーンでもバッテリー残量を気にせず使いやすい設計です。Ankerの独自技術「BassUp 2.0」により、コンパクトでも迫力あるサウンドを楽しめるため、屋内外問わず活躍してくれます。
IP68完全防塵・防水でアウトドアにも強い
アウトドア向けとして頼もしいのが、IP68の完全防塵・防水性能。砂ぼこりや水しぶきに強く、キャンプやビーチ、キッチン周りなど、水や汚れが気になる環境でも使いやすくなっています。
さらに、可動式のシリコンストラップを搭載しているのも便利なポイント。バッグや自転車、テントポールなどに取り付けやすく、設置場所を柔軟に選べます。持ち歩くだけでなく、“吊るして使える”ことで活用シーンが広がるスピーカーです。
タフさと使いやすさを兼ね備え、アウトドアでも日常でも活躍してくれる1台です。
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Image/Source:楽天市場