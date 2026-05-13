Image:ankerjapan.com

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、5月16日（土）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。

本日2026年5月13日は、コンパクトボディに最大40時間再生とIP68完全防塵・防水のタフさを備えた、Anker（アンカー）の新作ポータブルスピーカー「Soundcore Boom Go 3i」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【期間限定クーポン実施中】soundcore Boom Go 3i (Bluetooth スピーカー)【最大40時間再生 / 15W出力 / IP68防塵・防水規格/小型/ストラップ付属/ディスプレイ搭載/モバイルバッテリー機能/アプリ対応/USB-C充電/重低音】 8,990円 （クーポン利用で25％オフ：5月18日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

コンパクトなのに最大40時間再生。Ankerの新作ポータブルスピーカーがクーポン利用で25％オフ！

Anker（アンカー）から2026年5月12日に発売されたBluetoothスピーカー「Soundcore Boom Go 3i」は、最大40時間再生とIP68完全防塵・防水に対応。アウトドアでも使いやすいタフ仕様が魅力のアイテムが、クーポン利用で25％オフとお買い得です。

「Soundcore Boom Go 3i」は、持ち運びやすいコンパクトサイズながら、しっかり長時間使えるのが特長。最大40時間の連続再生に対応しているため、キャンプや旅行、長時間の作業用BGMまで幅広く活躍します。

2026年5月12日に登場した新モデルで、気軽に持ち出せるサイズ感と実用性の高さを両立。日常使いはもちろん、電源確保が難しいシーンでもバッテリー残量を気にせず使いやすい設計です。Ankerの独自技術「BassUp 2.0」により、コンパクトでも迫力あるサウンドを楽しめるため、屋内外問わず活躍してくれます。

IP68完全防塵・防水でアウトドアにも強い

アウトドア向けとして頼もしいのが、IP68の完全防塵・防水性能。砂ぼこりや水しぶきに強く、キャンプやビーチ、キッチン周りなど、水や汚れが気になる環境でも使いやすくなっています。

さらに、可動式のシリコンストラップを搭載しているのも便利なポイント。バッグや自転車、テントポールなどに取り付けやすく、設置場所を柔軟に選べます。持ち歩くだけでなく、“吊るして使える”ことで活用シーンが広がるスピーカーです。

タフさと使いやすさを兼ね備え、アウトドアでも日常でも活躍してくれる1台です。

【期間限定クーポン実施中】soundcore Boom Go 3i (Bluetooth スピーカー)【最大40時間再生 / 15W出力 / IP68防塵・防水規格/小型/ストラップ付属/ディスプレイ搭載/モバイルバッテリー機能/アプリ対応/USB-C充電/重低音】 8,990円 （クーポン利用で25％オフ：5月18日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

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Image/Source:楽天市場